HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima igualó en Matute ante FBC Melgar en la última jugada del partido (2-2)

Pese al empate, conjunto íntimo aún tiene chances de ser segundos en la tabla acumulada. Este miércoles visita a Los Chankas en Andahuaylas en partido pendiente.

Alianza no pudo en Matute.
Alianza no pudo en Matute. | Liga 1

Un empate que sabe a poco para Alianza Lima que desilusionó a sus hinchas que llegaron ayer hasta el estadio de Matute y desde las cuatro tribunas gritaron a todo pulmón “queremos dirigentes que quieran campeonar”.

Sin opciones de título, el conjunto íntimo ya clasificó a la Copa Libertadores 2026, pero aún falta saber si va grupos o jugará las fases previas. El empate de ayer ante FBC Melgar (2-2) complicó sus aspiraciones de subir al segundo lugar en la tabla acumulada y esperar paciente en una ‘final’ al tercero y cuarto.

No fue un primer tiempo muy atractivo, donde antes de la apertura del marcador la más clara fue un remate de Gaspar Gentile que pasó muy cerca del arco arequipeño tras previa combinación entre Sergio Peña y Josué Estrada.

Pasada la media hora de juego llegaría el gol de Melgar. Tras una recuperación de balón en la mitad del campo, este llegó hasta el pie del uruguayo Nicolás Quagliata para meter un pase entre líneas que iba para Bernardo Cuesta, sin embargo, renunció a la acción y Renzo Garcés en su intento por despegar, resbala y fue directo para Jhonny Vidales. El atacante del “Dominó” no fue nada envidioso y cedió a “Berny” (33’) para poner la puntita de su pie y vencer a Guillermo Viscarra.

La respuesta no tardó y el empate vino tras una falta en el área contra Paolo Guerrero (41’). El ex Bayern Múnich cobró el penal y se paró frente al esférico. Su disparo fue bloqueado por Carlos Cáceda y en el rebote Guerrero se lanzó con todo y la empujó para marcar su gol número 11 en la Liga 1.

El complemento tuvo mayor intensidad y el “Dominó” aprovechó las que tuvo. Matías Lazo, en un tiro de esquina, metió la cabeza para hacer trabajar a Viscarra, pero el rebote quedó ahí y nuevamente Lazo (72’) con la suela de su pie puso adelante al equipo de Juan Reynoso.

Néstor Gorosito envió a Hernán Barcos y se fue con todo en busca de un 2-2 que llegó en la agonía. Guerrero luchó un esférico y al corazón del área y Renzo Garcés (90’ +7) se fue con todo para empujarla con la cabeza. La gente gritó el gol a todo pulmón, pero salió con desazón ya que su equipo dejó escapar dos puntos.

Notas relacionadas
Alianza Lima empató de forma agónica ante Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima empató de forma agónica ante Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

LEER MÁS
Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima empató de forma agónica ante Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima empató de forma agónica ante Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

LEER MÁS
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

LEER MÁS
Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Deportes

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Pedro Gallese se sincera y afirma que no quería irse de Orlando City: "Uno siente que tiene más para dar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025