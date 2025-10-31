Alianza Lima igualó en Matute ante FBC Melgar en la última jugada del partido (2-2)

Un empate que sabe a poco para Alianza Lima que desilusionó a sus hinchas que llegaron ayer hasta el estadio de Matute y desde las cuatro tribunas gritaron a todo pulmón “queremos dirigentes que quieran campeonar”.

Sin opciones de título, el conjunto íntimo ya clasificó a la Copa Libertadores 2026, pero aún falta saber si va grupos o jugará las fases previas. El empate de ayer ante FBC Melgar (2-2) complicó sus aspiraciones de subir al segundo lugar en la tabla acumulada y esperar paciente en una ‘final’ al tercero y cuarto.

No fue un primer tiempo muy atractivo, donde antes de la apertura del marcador la más clara fue un remate de Gaspar Gentile que pasó muy cerca del arco arequipeño tras previa combinación entre Sergio Peña y Josué Estrada.

Pasada la media hora de juego llegaría el gol de Melgar. Tras una recuperación de balón en la mitad del campo, este llegó hasta el pie del uruguayo Nicolás Quagliata para meter un pase entre líneas que iba para Bernardo Cuesta, sin embargo, renunció a la acción y Renzo Garcés en su intento por despegar, resbala y fue directo para Jhonny Vidales. El atacante del “Dominó” no fue nada envidioso y cedió a “Berny” (33’) para poner la puntita de su pie y vencer a Guillermo Viscarra.

La respuesta no tardó y el empate vino tras una falta en el área contra Paolo Guerrero (41’). El ex Bayern Múnich cobró el penal y se paró frente al esférico. Su disparo fue bloqueado por Carlos Cáceda y en el rebote Guerrero se lanzó con todo y la empujó para marcar su gol número 11 en la Liga 1.

El complemento tuvo mayor intensidad y el “Dominó” aprovechó las que tuvo. Matías Lazo, en un tiro de esquina, metió la cabeza para hacer trabajar a Viscarra, pero el rebote quedó ahí y nuevamente Lazo (72’) con la suela de su pie puso adelante al equipo de Juan Reynoso.

Néstor Gorosito envió a Hernán Barcos y se fue con todo en busca de un 2-2 que llegó en la agonía. Guerrero luchó un esférico y al corazón del área y Renzo Garcés (90’ +7) se fue con todo para empujarla con la cabeza. La gente gritó el gol a todo pulmón, pero salió con desazón ya que su equipo dejó escapar dos puntos.