César Cueto dio su opinión acerca de los refuerzos que podría sumar el club íntimo. Foto: composición de LR/Alianza Lima

Alianza Lima cerrará un año más sin lograr el objetivo de ser campeón nacional. Aunque dio pelea a nivel internacional en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no le bastó con el plantel que armó este 2025 para sostener una campaña simultánea en dichos torneos y la Liga 1.

A poco para el cierre de temporada, los hinchas ya vienen exigiendo que para el 2026 el equipo se refuerce como es debido. De la misma forma, quien dio su opinión acerca de qué jugadores podrían venirle bien al cuadro íntimo fue César Cueto, recordado exfutbolista de la selección peruana e ídolo blanquiazul.

¿Quiénes son los 4 extranjeros que Cueto quiere para Alianza?

Vía redes sociales, el periodista Wilmer Robles compartió la lista de 4 futbolistas que el 'Poeta de la zurda' reveló le gustaría ver como fichajes de la escuadra aliancista para el próximo año.

"César Cueto repasó el fútbol ecuatoriano, colombiano y argentino. Tomó apunte y soltó algunos futbolistas que le gustaría ver jugar en Alianza 2026. 'Son de mi agrado el '2' Schunke de IDV, el '9' Herazo de San Lorenzo, el '8' Billy Arce de Nacional y el '10' Ruíz de Barracas'", informó el comunicador.

Cueto hizo referencia a Richard Schunke, defensa de Independiente del Valle de Ecuador, Billy Arce, extremo del Atlético Nacional de Colombia, Diego Herazo, delantero de San Lorenzo de Argentina y Javier Ruiz, zaguero de Barracas Central de Argentina. Los dos primeros terminan contrato con sus clubes a fines de este 2025, pero los dos últimos aún tienen uno o dos años más de vínculo con sus equipos.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima?

Incluso si Alianza decidiera intentar fichar a alguno de los mencionados, tendrá que evaluar la situación actual con los extranjeros que tiene en su plantel. De momento, cuenta con el portero Guillermo Viscarra, el lateral Guillermo Enrique, los mediocampistas Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini y el extremo Eryc Castillo.

Solo Enrique y Gaibor terminan contrato este 2025, por lo que dependerá del club íntimo si les renueva o no a fin de liberar alguna plaza para foráneos pensando en el 2026, aunque tampoco se descarta que le lleguen ofertas por algún otro jugador.