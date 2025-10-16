HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

El exfutbolista expresó su incomodidad y resaltó que el próximo DT de la selección peruana de fútbol no debería ser Gustavo Álvarez por 3 importantes motivos.

Reimond Manco le bajó el dedo a Gustavo Álvarez para la selección peruana. Foto:Lr/A Presión
Reimond Manco se pronunció sobre los recientes rumores que vinculan al entrenador Gustavo Álvarez como el nuevo DT de la selección peruana para afrontar las Eliminatorias y la Copa América. El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad y reveló las características que debe contar el próximo técnico del cuadro nacional. Jean Ferrari todavía no tiene al candidato, aunque Gustavo Álvarez empezó a sonar fuerte.

Los hinchas peruanos quieren cambios, tras el papelón que firmaron en las Eliminatorias 2025. Lamentablemente, pasaron 3 entrenadores y nunca encontraron la fórmula para remontar en la tabla de posiciones e incluso tampoco registraron goles en condición de visita.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez sea DT de la selección peruana?

El conductor de 'A la cama con el Rei' quedó sorprendido por los rumores que vienen creciendo hace un par de semanas. "Se habla mucho de Gustavo Álvarez para Perú. Un medio chileno incluso dijo que ya estaba. Álvarez ha estado acá en Sport Boys y Atlético Grau, no me parece mal técnico, pero no sé si es lo que necesita la selección peruana", aclaró Reimond Manco en su programa digital.

Manco expuso los motivos de su firme postura contra Gustavo Álvarez. "Yo siento que Perú necesita un técnico que tenga otra personalidad, otra forma de ver el fútbol, un DT que tenga la experiencia de trabajar en selección, como manejar a un país que prácticamente está en el piso", reveló en su podcast deportivo.

¿Jean Ferrari tiene en la mira a Gustavo Álvarez para que sea DT de la selección peruana?

"Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo creer", explicó en un primer momento Ferrari.

"Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito, son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un proceso", complementó, el exfutbolista al ser consultado sobre si le gustaba el argentino para ser DT de la selección.

