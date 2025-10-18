HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Reimond Manco aconseja a Piero Cari que "no se crea el bravo" y advierte que puede terminar como él: "Todavía no tienes éxito"

El golazo que anotó Piero Cari con Alianza Lima generó diversas reacciones. El exfutbolista Reimond Manco sorprendió al brindarle una serie de consejos al volante de 18 años.

Reimond Manco también se formó en las inferiores de Alianza Lima. Foto: composición LR/A Presión/Manco TV
Piero Cari se convirtió en el 'salvador' de Alianza Lima en el triunfo 3-1 sobre Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1. La actuación del joven volante de 18 años, que se lució con un golazo de larga distancia, no pasó desapercibida y uno de los que se pronunció al respecto fue el exfutbolista Reimond Manco.

"Lo de Cari no es novedad. Ha sido bueno cuando despegó, generó mucha expectativa, pero luego sufrió una lesión. Tiene que trabajar más en la parte física, cuidarse, dejar de salir de noche. Dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos. En el fútbol y en la vida todo se sabe. Es un chico que me genera mucha ilusión y expectativa porque es un jugador con ADN aliancista", manifestó en el programa Manco TV.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: 'Tiene el gol de manera natural'

lr.pe

Reimond Manco le advierte a Piero Cari tras su golazo con Alianza Lima

"Tiene que aprender lo bueno; no lo malo (...). Si no te cuidas, con 17 o 18 años, estás fregado. Desde aquí, decirle a Piero que empiece a tomar las cosas con seriedad y se dedique netamente a su carrera. El fútbol es muy ingrato", indicó el popular 'Rei'.

En ese sentido, Reimond Manco señaló que Cari tiene todas las condiciones para triunfar en Europa; sin embargo, le aconsejo que se concentre en su carrera para que no repita la historia del 'exjotita'.

"El fútbol te hace ver como persona mediática; por ende, empiezas a tener poder de convocatoria y te crees el 'bravo'. Después, cuando te lesionas, te sacan del equipo y va a un club de provincia, nadie voltea a mirarte. Entonces, empieza a tomar las cosas en serio y verás que vas a terminar jugando en Europa con ese talento que tienes", agregó.

"Todavía no tienes éxito. Acabas de despegar en Alianza, este es tu primer año. Solo depende de ti si eso lo mantienes y va en alza, pero si con medio año crees que ya eres Cristiano Ronaldo y empiezas a hacer cosas que no debes, lo más probable es que termines como yo: retirándote a los 35 años y llevando tu fútbol a provincia. El fútbol te da pocas oportunidades; si no las sabes aprovechar, terminas mal", concluyó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : 'Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía'

lr.pe

Primer gol de Piero Cari con Alianza Lima

Piero Cari ingresó a los 62 minutos, cuando el partido se encontraba igualado, y en la siguiente jugada sacó un derechazo de larga distancia para anotar el 2-1 parcial. Este es su primer tanto oficial con la camiseta de Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari registra un valor en el mercado de 550.000 euros.

