Cristiano Ronaldo impone nuevo récord goleador, pero Portugal se queda a minutos de clasificar al Mundial

Con su doblete ante Hungría, 'CR7' se convirtió en el máximo artillero de las eliminatorias, pero su equipo se dejó empatar de forma agónica y no pudo asegurar el boleto al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo está a puertas de jugar su sexto Mundial con Portugal. Foto: Instagram

La selección de Portugal se quedó a minutos de clasificar al Mundial 2026. En el partido de este martes 14 de octubre, contra Hungría, el combinado luso empató 2-2 un partido que había empezado perdiendo por 1-0. El autor de los dos tantos fue Cristiano Ronaldo, quien si bien no pudo celebrar su pase a la Copa del Mundo, sí logró imponer un nuevo récord personal.

'CR7' se hizo presente en el marcador a los 22' y 45+3' del primer tiempo para remontar de forma transitoria el encuentro. Con este doblete, el delantero llegó a las 41 anotaciones en eliminatorias mundialistas, cifra que le permite desbancar al guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz como máximo artillero histórico de los procesos clasificatorios.

PUEDES VER: Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso de preparación para el repechaje al Mundial 2026

lr.pe

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de eliminatorias

Tras las últimas conquistas de Cristiano Ronaldo, así queda la lista de máximos artilleros en la historia de las eliminatorias.

  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 41 goles
  • Carlos Ruiz (Guatemala): 39 goles
  • Lionel Messi (Argentina): 36 goles
  • Ali Daei (Irán): 35 goles
  • Robert Lewandowski (Polonia): 32 goles.

Además del nuevo récord que acaba de imponer, Cristiano sigue firme en su camino rumbo a los 1.000 goles. Actualmente, el portugués lleva 948 tantos en su cuenta, a solo 52 de ser el primero en llegar a los cuatro dígitos de forma documentada.

Portugal aún no clasifica al Mundial 2026

En cuanto al duelo jugado en el estadio José Alvalade de Lisboa, la fiesta no fue completa para el 'Bicho' debido a que a los 90+1' del partido apareció Dominik Szoboszlai para poner el 2-2 definitivo. Este resultado deja a Portugal todavía como líder del grupo F de las eliminatorias UEFA con 10 puntos, mientras que Hungría se mantiene en el segundo lugar, con 5 unidades.

Esta situación deja a los húngaros aún con chances matemáticas de quedarse con el cupo directo y mandar a los lusos al repechaje. Pese a todo, el equipo dirigido por Roberto Martínez sigue dependiendo de sí mismo, pues le basta con un triunfo más para asegurar su pase a la próxima Copa del Mundo.

PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: 'Los días del peruano están contados'

lr.pe

Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal

El siguiente compromiso de la selección portuguesa, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, será contra Irlanda el jueves 13 de noviembre, por la penúltima fecha de las eliminatorias. Un par de días después, el domingo 16, se medirá a Armenia en el cierre del proceso.

