Fútbol Peruano

Paolo Guerrero y su inesperada reacción a pregunta sobre el tricampeonato de Universitario: "No voy a hablar de eso"

Paolo Guerrero evitó pronunciarse sobre el tricampeonato de Universitario de Deportes. Además, se refirió a los objetivos de Alianza Lima con respecto a la clasificación a la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero habló sobre Universitario. Foto: composición LR/ Entre Bolas
Paolo Guerrero evitó referirse al tricampeonato conseguido por Universitario de Deportes. En una reciente conversación con los medios, el delantero habló sobre su futuro en Alianza Lima, especialmente acerca de su renovación, dejando entrever que tiene la predisposición de continuar, aunque por ahora está enfocado en los partidos restantes del torneo, con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción cuando le consultaron sobre Universitario, ya que respondió de manera tajante que no hablaría sobre ese tema.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el tricampeonato de Universitario?

Durante la conversación, el 'Depredador' fue consultado sobre si Universitario era justo ganador de la Liga 1, a los que el delantero tuvo una fría respuesta. “No voy a hablar de eso”, dijo Guerrero con seriedad y emprendió su camino.

Paolo Guerrero revela que el objetivo de Alianza es ir a la Copa Libertadores

Guerrero también señaló que uno de los objetivos de los blanquiazules es conseguir un cupo directo para la Copa Libertadores y que lucharan este objetivo en estos tres partidos que les quedan.

"Ahorita estamos concentrados en los últimos 3 partidos. Como institución, grupo, equipo. Faltan 3 partidos, como objetivo nuestro es ir a la Copa Libertadores. Faltan 3 partidos que tenemos que jugarlos como si fueran finales, ganar, sumarlos, si Dios quiere, bueno, pues para la Libertadores directo. Ya al final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar, pero primero el club, el equipo y que los resultados nos acompañen", señaló Guerrero.

¿Paolo Guerrero renovará con Alianza Lima?

"Es mi casa (Alianza), es mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato. Sí, bueno, yo de mi parte, como te digo, seguramente al final de temporada vamos a ver qué es lo que pasa. Hay la predisponibilidad, el club primero. Prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, son 3 partidos muy importantes y tenemos que ganar todos los partidos", finalizó el delantero.

