Tras el pitazo final que marcó el cierre del encuentro en el Estadio Unión Tarma, Universitario de Deportes se consagró campeón absoluto de la Liga 1 2025, consiguiendo su tercer título consecutivo luego de vencer por 2-1 al ADT de Tarma en un partido agónico.

En un escenario que se pintó de crema por el aliento de un centenar de hinchas que viajaron para acompañar al equipo, la emoción se desbordó en el campo. Entre abrazos y barras, Jorge Fossati fue uno de los primeros en expresar su sentir tras conseguir su segunda estrella como técnico del club.

Fossati elogia a sus jugadores tras conseguir el ‘tri’

Jorge Fossati fue abordado por la prensa tras culminar el encuentro ante el conjunto tarmeño. En medio de un ambiente cargado de alegría, el entrenador dedicó un breve y sentido mensaje a su plantel. El “nonno” elogió la entrega del grupo y reconoció que el camino para alcanzar la copa no fue sencillo, motivo por el que aseguró que el tricampeonato fue más que merecido.

"Agradecimiento a Dios, y este plantel ha superado todo tipo de dificultades. La verdad que se lo merecen de sobra y también esta hinchada maravillosa", comentó.

Triunfo con dedicatoria

Con una emoción notable, Fossati aprovechó también para agradecer a las personas que lo acompañaron en un año que calificó como “difícil”. El estratega uruguayo hizo una mención especial a su familia, reconocimiento el apoyo que recibió durante la temporada.

“¿A quién se lo dedica ‘profe’?” preguntó un periodista de L1 MAX.

“Un beso grande a mi señora”, respondió Fossati.

¿Cuántos títulos nacionales tiene Universitario de Deportes?

Con la conquista del título en la Liga 1 2025, Universitario celebra nuevamente un campeonato y alcanza las 29 estrellas en el fútbol peruano.