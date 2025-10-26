HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Fútbol Peruano

Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

Durante las celebraciones del plantel de Universitario por la obtención del tricampeonato, Jairo Concha, entre risas, cambió su popular frase por una nueva que hizo reír a Edison Flores.


Universitario obtuvo el tricampeonato tras vencer 2-1 a ADT. Foto: composición LR/captura de Tiktok
Universitario obtuvo el tricampeonato tras vencer 2-1 a ADT. Foto: composición LR/captura de Tiktok

Universitario de Deportes sigue celebrando a lo grande tras alcanzar el tricampeonato con su victoria frente a ADT. En una reciente transmisión en vivo por parte del plantel crema, se les puede ver disfrutando y bailando. Se observa a Edison Flores haciendo pequeñas entrevistas a sus compañeros. No obstante, tras terminar la conversación con Jesús Castillo, el 'Orejitas' enfoca a Jairo Concha, quien cambió su frase "No me dejen patear" por “No me dejen tomar”.

Como se recuerda, Concha dijo esta frase tras meter un golazo desde fuera del área al FBC Melgar. Esta frase se viralizó rápidamente en redes sociales como TikTok e incluso clubes europeos como Juventus de Italia y Real Betis de España usaron esta frase como parte de sus videos.

PUEDES VER: Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

lr.pe

Jairo Concha suelta nueva frase tras obtención del tricampeonato

Durante las celebraciones de Universitario, Concha cambió su frase “No me dejen patear” por “No me dejen tomar”, debido a que los jugadores cremas, como parte de la celebración, estaban tomando bebidas alcohólicas.

PUEDES VER: Edison Flores le responde fuerte a los que critican dominio de Universitario: “Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o gol”

lr.pe

Frase de Jairo Concha se vuelve viral en TikTok

Vía TikTok, la frase del futbolista se popularizó rápidamente y varios internautas la usaron tanto para mostrar golazos como para crear videos divertidos, lanzando el balón “hacia las nubes”, como se dice. No obstante, equipos de fútbol europeos e incluso en destacados clubes de México y Ecuador también se sumaron a la tendencia y realizaron sus propios videos.

