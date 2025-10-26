Universitario de Deportes le ganó 2-1 a ADT en Tarma, consiguió el título del Clausura 2025 y levantó la tan ansiada estrella 29

¡Glorioso tricampeón! Ayer el cielo del Perú se volvió a pintar de crema. Universitario de Deportes venció a ADT en Tarma con goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera (1-2) y sigue demostrando por qué es el equipo más grande del Perú, el de más títulos (29), el que mueve masas en todo el territorio nacional e internacional, el mejor representante en la Copa Libertadores con un subcampeonato (1972) y el primer elenco en sumar dos tricampeonatos (1998-1999-2000 y 2023-2024 y 2025).

La tarea ante el conjunto de Tarma no fue nada fácil. Los celestes se han tumbado en casa a Alianza Lima y Sporting Cristal, por lo que ayer la “U” se perfilaba como una víctima más y prolongaría las celebraciones del título por unos días más. Todo esto se complicó cuando Anderson Santamaría (43’), a poco para el final de la primera mitad, marcó en propia puerta. Los miles de hinchas que llegaron hasta el estadio Unión Tarma no podían creer lo que estaban viviendo. Y más aún cuando antes del baldazo de agua fría Valera había anotado el primero del partido tras un excelente pase de lado a lado enviado por Andy Polo. Lamentablemente para los intereses cremas, el goleador de la “U” acomodó el esférico con la mano. Esta acción fue revisada en el VAR y se anuló el gol.

Para el complemento José Carabalí cayó dentro del área y en primera instancia el juez Kevin Ortega cobró penal. Nuevamente la intervención del VAR fue protagonista para decir que no hubo falta contra el ecuatoriano. Se observaron rostros de desesperación en los fanáticos que alentaron sin cesar y nunca perdieron la fe.

Pero como dice que a la tercera es la vencida, al fin llegaría el tanto de la igualdad. Andy Polo lanzó un tiro de esquina que Alex Valera ganó por arriba y lanzándose de ‘palomita’ Matías Di Benedetto (57’) la mandó al fondo de la red.

Jorge Fossati sabía que moviendo algunas piezas podía darle una alegría a los hinchas que dejaron absolutamente todo para viajar hasta Tarma y colapsaron los hoteles y hospedajes.

Entraron Edison Flores, Jairo Vélez y Jesús Castillo para mayor movilidad y posesión. Desde el sector derecho Valera buscó una falta y ahí entraría en acción Andy Polo para cobrar el tiro libre y precisamente enviar el balón a la cabeza de “Valegol” (78’), que con un frentazo volteó el partido, le dio un nuevo título a la “U” y hacer delirar a la mitad del país más uno.

La “Trinchera Norte” al ritmo de los bombos y platillos empujó a su equipo que pasó un momento de susto cuando Hernán Rengifo en la última del partido metió un frentazo y el balón caprichoso o con un ADN crema no quiso ingresar y chocó en la parte alta del arco.

Tras el pitazo final las lágrimas de emoción y felicidad se reflejaron en los jugadores de Universitario, que volvió a gritar campeón. Además, suman su estrella número 29 y Franco Velazco, administrador crema, ya ‘amenazó’ que piensa en el tetracampeonato.