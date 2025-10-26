HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto
Deportes

Vinícius 'estalló' tras ser cambiado en el clásico Real Madrid vs Barcelona: se fue de frente al vestuario ignorando a Xabi Alonso

Xabi Alonso decidió sacar al delantero brasileño en el segundo tiempo del clásico español. 'Vini' se marchó expresando una serie de reclamos y no quiso quedarse con sus compañeros en el banco.

Vinícius Jr se mostró furioso con la decisión de Xabi Alonso. Foto: captura de ESPN
Vinícius Júnior es una de las figuras del clásico ente Real Madrid y Barcelona. A pesar de su buen rendimiento, el entrenador Xabi Alonso decidió reemplazarlo en el complemento. Esta decisión no fue del agrado del brasileño, quien se marchó expresando una serie de reclamos y se retiró directamente al vestuario.

Noticia en desarrollo...

