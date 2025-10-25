Universitario vs ADT Tarma EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs ADT Tarma en vivo será uno de los duelos claves de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los merengues, que con un triunfo se consagrarán tricampeones del fútbol peruano, visitarán este domingo 26 de octubre el Estadio Unión de Tarma. El compromiso entre ambas escuadras empezará desde de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan a este cotejo luego de conseguir un triunfazo ante Sporting Cristal. La victoria frente a los cerveceros le pemite a la 'U' mantener su invicto en la competición y quedar a solo 3 puntos de consagrarse campeón nacional.

Banner del Universitario vs ADT por el Torneo Clausura. Foto: Universitario

¿A qué hora juega Universitario vs ADT Tarma?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Universitario vs ADT Tarma será a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3.30 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4.30 p.m.

México y Centroamérica: 1.30 p.m.

Estados Unidos (Washington D. C., Florida y Nueva York): 3.30 p.m.

España: 9.30 p.m.

Canal de TV del Universitario vs ADT Tarma

El canal de TV para ver el Universitario vs ADT Tarma será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs ADT Tarma por internet?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Universitario vs ADT Tarma por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Dónde juegan Universitario vs ADT Tarma?

El escenario para este compromiso entre Universitario vs ADT Tarma será el Estadio Unión Tarma (Junín), recinto que tiene capacidad para albergar a más de 9.000 espectadores.

Alineaciones Universitario vs ADT Tarma: posible formaciones