Alex Valera afronta uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Su gol ante Sporting Cristal no solo permitió que Universitario quede a un paso de lograr el tan ansiado tricampeonato, también lo ayudó a poner su nombre en la lista de goleadores históricos de la institución merengue.

En medio de este panorama, al delantero de la selección peruana le consultaron sobre su nuevo récord ―70 goles con la camiseta crema― y si esto lo posiciona como un ídolo del club.

Alex Valera categórico sobre si se siente ídolo de Universitario

Alex Valera, que igualó al brasileño Esidio y se encuentra muy cerca del top 10 de máximos goleadores, fue categórico sobre si sus estadísticas le permiten ser ídolo en la U.

"No, no, ídolo, solo hay uno en la 'U'. Yo estoy haciendo mi trabajo y poco a poco, con el trabajo que haga en el club, creo que el hincha te da un poco de cariño", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.

Universitario puede ser tricampeón ante ADT Tarma

Por otra parte, el artillero de la selección peruana se refirió al partido de este domingo 26 de octubre entre Universitario y ADT de Tarma, el cual podría ser clave para la definición del Torneo Clausura.

"Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido. Dependemos de nosotros mismos y solamente queremos sacar un resultado positivo ahora (...). Ojalá se me dé la oportunidad, pero creo que este equipo no solo depende de un jugador. Somos un colectivo que funciona de la mejor manera y yo sé que el equipo está al 100%. En lo personal yo quisiera meter un gol", agregó sobre si le gustaría anotar en Tarma.

En ese sentido, Valera afirmó que tiene la intención de obtener el tricampeonato ante ADT. "No sé si vamos a regresar con el tricampeonato de Tarma, pero queremos hacerlo. Primero tenemos que jugarlo y hacer lo que venimos haciendo para sacar un resultado positivo", concluyó.