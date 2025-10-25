HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Fútbol Peruano

Alex Valera y su reacción sobre si se considera ídolo de Universitario tras lograr histórico récord: "Solo hay uno"

A poco de enfrentarse a ADT de Tarma, el goleador de Universitario se refirió sobre las opciones de lograr el tricampeonato y los registros personales que viene logrando en la temporada.

Alex Valera es el máximo goleador de Universitario en el 2026. Foto: composición LR/Universitario
Alex Valera es el máximo goleador de Universitario en el 2026. Foto: composición LR/Universitario

Alex Valera afronta uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Su gol ante Sporting Cristal no solo permitió que Universitario quede a un paso de lograr el tan ansiado tricampeonato, también lo ayudó a poner su nombre en la lista de goleadores históricos de la institución merengue.

En medio de este panorama, al delantero de la selección peruana le consultaron sobre su nuevo récord 70 goles con la camiseta crema y si esto lo posiciona como un ídolo del club.

PUEDES VER: En Chile aún no superan a Ricardo Gareca y esta vez Gary Medel fulminó al DT argentino: 'Me dijeron que trabaja muy mal'

lr.pe

Alex Valera categórico sobre si se siente ídolo de Universitario

Alex Valera, que igualó al brasileño Esidio y se encuentra muy cerca del top 10 de máximos goleadores, fue categórico sobre si sus estadísticas le permiten ser ídolo en la U.

"No, no, ídolo, solo hay uno en la 'U'. Yo estoy haciendo mi trabajo y poco a poco, con el trabajo que haga en el club, creo que el hincha te da un poco de cariño", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.

PUEDES VER: Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: 'Es mi sueño'

lr.pe

Universitario puede ser tricampeón ante ADT Tarma

Por otra parte, el artillero de la selección peruana se refirió al partido de este domingo 26 de octubre entre Universitario y ADT de Tarma, el cual podría ser clave para la definición del Torneo Clausura.

"Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido. Dependemos de nosotros mismos y solamente queremos sacar un resultado positivo ahora (...). Ojalá se me dé la oportunidad, pero creo que este equipo no solo depende de un jugador. Somos un colectivo que funciona de la mejor manera y yo sé que el equipo está al 100%. En lo personal yo quisiera meter un gol", agregó sobre si le gustaría anotar en Tarma.

En ese sentido, Valera afirmó que tiene la intención de obtener el tricampeonato ante ADT. "No sé si vamos a regresar con el tricampeonato de Tarma, pero queremos hacerlo. Primero tenemos que jugarlo y hacer lo que venimos haciendo para sacar un resultado positivo", concluyó.

Notas relacionadas
Diego Penny advierte sobre dos figuras de ADT que Universitario deberá “neutralizar”: “Este tipo de partidos lo motivan”

Diego Penny advierte sobre dos figuras de ADT que Universitario deberá “neutralizar”: “Este tipo de partidos lo motivan”

LEER MÁS
Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

LEER MÁS
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
Mr. Peet 'destroza' con comentario la contratación de Felipe Vizeu por Sporting Cristal tras eliminación del Torneo Clausura: “La erraron feo con el '9'”

Mr. Peet 'destroza' con comentario la contratación de Felipe Vizeu por Sporting Cristal tras eliminación del Torneo Clausura: “La erraron feo con el '9'”

LEER MÁS
Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

LEER MÁS
¡Con Alan Cantero y Miguel Trauco! Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

¡Con Alan Cantero y Miguel Trauco! Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

LEER MÁS
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025