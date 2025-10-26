HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Deportes

Alex Valera marcó el gol del título para la “U” y ya suma 16 en lo que va del año

“Este triunfo es de todos nosotros. Acá no hay estrellas ni hay que buscarlo”, declaró el atacante nacional.

Alex Valera se junta con su compañero Aldo Corzo en un fuerte abrazo
Alex Valera se junta con su compañero Aldo Corzo en un fuerte abrazo | Liga 1

La vida futbolística de Alex Valera es digna de un guion. Nacido en Lambayeque en 1996, sus inicios se dieron en el fútbol playa, donde representó a la selección peruana. Comenzó en el Unión Católica y Sport Olímpico de Pomalca, para luego (2016) formar parte de las filas del Pirata FC, club con el cual fue campeón de la departamental.

Carlos Stein (2018) y Deportivo Garcilaso del Cusco (2019) también disfrutaron de sus servicios hasta que ancló en el Deportivo Llacuabamba, registrando 9 anotaciones y 4 asistencias en 24 compromisos. Esto llamó la atención de la dirigencia de Universitario que en el 2021 lo llevó a sus filas.

En su primer año marcó en 13 oportunidades: 2 por el Torneo Apertura, 9 en el Clausura y 2 en la Copa Libertadores. Los números no eran malos ya que disputó 30 compromisos. En el 2022 su cosecha también fue aprobatoria (12 goles en 19 partidos) lo que le valió su primer llamado a la selección peruana. Anotó en los amistosos ante Panamá y Jamaica, pero lamentablemente falló el penal contra Australia que nos costó la eliminación del Mundial de Qatar.

Su actuación llamó la atención del Al-Fateh de Arabia Saudí, donde no pudo destacar. Volvió a la “U” para ser campeón nacional y hoy es el artífice de este nuevo logro.

“Nunca imaginé esto. Mi familia, mi hija, mis amigos me apoyaron en esto. Este triunfo es de todos nosotros. Acá nadie es estrella”, dijo Valera, que ya suma 16 goles en el año (y con el de ayer 70 con casaquilla de la “U”), por lo que se perfila como uno de los futuros referentes cremas.

