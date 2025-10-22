Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1
La nueva temporada del campeonato nacional de vóley arranca este fin de semana en el Callao. Alianza Lima logró reprogramar su partido y debutará el día en el que estaba previsto.
La fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se jugará entre el sábado 25 y domingo 26 de octubre. El Coliseo Miguel Grau del Callao, sede que albergará la primera etapa del torneo, ya se alista para recibir los seis partidos iniciales, entre los cuales destacan los debuts de Universitario de Deportes y Alianza Lima.
Las cremas apuntan a ser algo más que animadoras en esta edición del certamen, para lo cual se han reforzado con varias jugadoras extranjeras. Su principal obstáculo será el elenco íntimo, actual bicampeón, que también ha fichado a varias foráneas para consolidar su hegemonía.
Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025: fecha 1
Así quedó la programación para esta jornada inaugural del torneo. Salvo por los dos últimos cotejos, el resto se mantendrá tal como estaba previsto. Alianza disputará la fecha 1 y su Noche Blanquiazul el mismo día.
Sábado 25 de octubre
- Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta
- Hora: 2.45 p. m.
- Universidad San Martín vs Olva Latino
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs Deportivo Géminis
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 26 de octubre
- Regatas Lima vs Deportivo Wanka
- Hora: 12.30 p. m.
- Alianza Lima vs Kazoku No Perú
- Hora: 3.30 p. m.
- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
¿Qué partidos de la Liga Peruana de Vóley transmitirá Latina?
Latina, canal que adquirió los derechos televisivos para esta temporada de la Liga Peruana de Vóley, anunció que transmitirá todos los partidos, aunque algunos irán en exclusiva por internet (web y app). Además, ya no emitirá el torneo gratis por YouTube.
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta: Latina Play y Latina App
- San Martín vs Olva Latino: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
- Universitario vs Géminis: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
- Regatas vs Deportivo Wanka: Latina Play y Latina App
- Alianza Lima vs Kazoku no Perú: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
- Circolo vs Atenea: TV (canal 2), Latina Play, Latina App.