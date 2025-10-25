José ‘Puma’ Carranza no se guardó nada al responder a las insinuaciones de Néstor Gorosito sobre presuntas “ayudas” a Universitario de Deportes. La polémica surgió tras la renovación del técnico de Alianza Lima, cuando este afirmó: “Sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar”, palabras que muchos interpretaron como una alusión a la ‘U’.

Ante ello, el Puma no dudó en contestarle. En una reciente edición de La Interna, se volvió a tocar el tema y el exjugador crema ironizó las declaraciones del ‘Pipo’, señalando que espera que se quede para que Universitario pueda sumar aún más puntos la próxima temporada.

¿Qué dijo el 'Puma' sobre las declaraciones de Néstor Gorosito?

Durante la conversación, se revivió la conferencia de hace unos días donde se anunciaba la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima, donde en la rueda de preguntas, resaltó que la cancha está “inclinada”.

"Yo quiero que se quede ‘Pipo’ Si ahorita tenemos 12 o 14 puntos de diferencia, el próximo año seguramente tendremos 18 o 20 de diferencia. Que se sorteen las mesas también. A llorar nomás. Hay que volver a las mesas", dijo en Carranza entre risas.

¿Qué dijo Néstor Gorosito?

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar. Alianza siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío", fueron las palabras de Néstor Gorosito.

"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones", agregó el DT de Alianza.