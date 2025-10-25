HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Alineaciones Real Madrid - FC Barcelona: posibles formaciones del clásico español de LaLiga

Esta nueva edición del clásico Real Madrid versus Barcelona no contará con algunas de sus figuras. Revisa los equipos que alistan Xabi Alonso y Hansi Flick para este partidazo.

Lamine Yamal y Franco Mastantuono se enfrentarán por primera vez en un Real Madrid vs Barcelona. Foto: composición LR/AFP
Lamine Yamal y Franco Mastantuono se enfrentarán por primera vez en un Real Madrid vs Barcelona. Foto: composición LR/AFP

Solo quedan pocas horas para una nueva edición del clásico Real Madrid - FC Barcelona por la décima jornada de LaLiga de España. El equipo de Lamine Yamal y compañía visitará el Santiago Bernabéu este domingo 26 de octubre con la intención de desplazar a su rival del primer lugar de la tabla de posiciones del certamen local.

A pesar de contar con la presencia de jugadores de la talla de Yamal, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, habrá algunos ausentes de peso como el brasileño Raphinha, el polaco Robert Lewandowski y el alemán Antonio Rüdiger.

PUEDES VER: Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

lr.pe

Alineaciones del Real Madrid contra Barcelona: formaciones posibles

Estos serían los equipos titulares de Real Madrid y Barcelona para esta nueva edición del clásico español. Flick y Xabi Alonso tendrá que hacer algunos cambios obligados.

  • Real Madrid:  Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
  • Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres.

PUEDES VER: Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid versus Barcelona?

El encuentro entre Real Madrid y Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre por la fecha 10 de LaLiga de España. El cotejo tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid ante Barcelona?

En suelo peruano, el clásico español se jugará desde las 10.15 a. m. Revisa la guía de horarios para seguir el duelo de gigantes desde otros países.

  • México: 9.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Barcelona?

El canal de TV para ver el clásico Real Madrid versus Barcelona será ESPN en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+ y DAZN.

  • Argentina: ESPN Argentina, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: Disney Premium
  • Estados Unidos: fuboTV, ESPN 2
  • España: Movistar+, DAZN LaLiga.
