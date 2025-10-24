Raphinha fue probado en el entrenamiento de ayer, pero no llega para el clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona afrontará el primer clásico de la temporada contra el Real Madrid con varias bajas. Ante la ya conocida ausencia de Ter Stegen (problemas lumbares), Gavi (operación en el menisco derecho), Joan García (lesión en el menisco izquierdo), Dani Olmo (gemelo izquierdo) y Robert Lewandowski (rotura muscular del bíceps femoral izquierdo), se suma la de Raphinha, quien sufre un problema en el bíceps femoral derecho, por lo que es segura su ausencia este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

El atacante brasileño, que sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 25 de septiembre, volvió a entrenar con sus demás compañeros el pasado miércoles, en la sesión recuperativa post partido ante Olympiacos por la Champions League, pero en el ensayo de ayer no lo concluyó.

El Barcelona prefiere no fijar fechas exactas para su vuelta a los terrenos de juego, por lo que Raphinha seguirá trabajando y no será arriesgado para este fin de semana.

Pero no todas son malas noticias para Hansi Flick, quien no estará en el banquillo del Santiago Bernabéu por expulsión. Frenkie de Jong se recuperó de una gastroenteritis y todo hace indicar que acompañará a Pedri en la zona medular. El central Andreas Christense también estará a disposición.

Robert Lewandowski se ha ido recuperando de su dolencia, pero no será tomado en cuenta mañana. Los médicos no descartan darle al polaco el alta el próximo domingo ante el Elche en el Olímpico de Montjuic.