Deportes

Raphinha fue probado en el entrenamiento de ayer, pero no llega para el clásico ante el Real Madrid

Cuerpo médico catalán descartó al brasileño y no lo arriesgarán para este domingo. Robert Lewandowski tampoco será considerado y esperará una semana más.

Raphinha quedó descartado para enfrentar al Real Madrid
Raphinha quedó descartado para enfrentar al Real Madrid | AFP

El FC Barcelona afrontará el primer clásico de la temporada contra el Real Madrid con varias bajas. Ante la ya conocida ausencia de Ter Stegen (problemas lumbares), Gavi (operación en el menisco derecho), Joan García (lesión en el menisco izquierdo), Dani Olmo (gemelo izquierdo) y Robert Lewandowski (rotura muscular del bíceps femoral izquierdo), se suma la de Raphinha, quien sufre un problema en el bíceps femoral derecho, por lo que es segura su ausencia este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

El atacante brasileño, que sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 25 de septiembre, volvió a entrenar con sus demás compañeros el pasado miércoles, en la sesión recuperativa post partido ante Olympiacos por la Champions League, pero en el ensayo de ayer no lo concluyó.

El Barcelona prefiere no fijar fechas exactas para su vuelta a los terrenos de juego, por lo que Raphinha seguirá trabajando y no será arriesgado para este fin de semana.

Pero no todas son malas noticias para Hansi Flick, quien no estará en el banquillo del Santiago Bernabéu por expulsión. Frenkie de Jong se recuperó de una gastroenteritis y todo hace indicar que acompañará a Pedri en la zona medular. El central Andreas Christense también estará a disposición.

Robert Lewandowski se ha ido recuperando de su dolencia, pero no será tomado en cuenta mañana. Los médicos no descartan darle al polaco el alta el próximo domingo ante el Elche en el Olímpico de Montjuic.

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Lyon venció al Basel y es líder de la Europa League junto al sorprendente Midtjylland de Dinamarca y Braga de Portugal

Real Madrid venció 1-0 a la Juventus con tanto de Jude Bellingham y es uno de los líderes de la Champions League

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

En Chile aún no superan a Ricardo Gareca y esta vez Gary Medel fulminó al DT argentino: "Me dijeron que trabaja muy mal"

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

