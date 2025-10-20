HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Deportes

Flamengo vs Racing Club: fecha, hora y canal del partido por semifinales de la Copa Libertadores

En el estadio Maracaná, el Mengao y la Academia buscan dar el primer paso rumbo a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Ambos clubes ya han jugado 4 veces entre sí por Copa Libertadores. Foto: composición de LR/Flamengo/Racing Club
Ambos clubes ya han jugado 4 veces entre sí por Copa Libertadores. Foto: composición de LR/Flamengo/Racing Club

La Copa Libertadores 2025 regresa esta semana con las llaves correspondientes a la etapa de semifinales del torneo. La primera de estas será la que sostengan Flamengo de Brasil contra Racing Club de Argentina, dos clubes que ya saben lo que es salir campeones del torneo continental.

El Mengao clasificó a 'semis' con mucho susto, pues en cuartos de final Estudiantes de La Plata lo llevó hasta la tanda de penales. La Academia, por su parte, se impuso con autoridad a Vélez Sarsfield por 2-0 en el marcador global de su serie.

PUEDES VER: Sporting Cristal representará al Perú en la Vitória Cup 2026: 'El más grande torneo de pretemporada'

lr.pe

¿Cuándo juega Flamengo vs Racing?

El partido de ida entre Flamengo y Racing se jugará este miércoles 22 de octubre. El conjunto brasileño será local en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing?

Esta es la guía de horarios para este Flamengo vs Racing Club de acuerdo con el país en el que te ubiques.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 23).

¿En qué canales ver Flamengo vs Racing?

La transmisión por TV de este partido estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).

PUEDES VER: FC Barcelona vs Olympiacos EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la jornada 3?

lr.pe

Pronóstico de Flamengo vs Racing

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Flamengo vs Racing. El equipo rubronegro es claro favorito a quedarse con la victoria.

  • Betsson: gana Flamengo (1,34), empate (4,70), gana Racing (8,80)
  • Betano: gana Flamengo (1,38), empate (4,60), gana Racing (9,25)
  • Bet365:gana Flamengo (1,38), empate (4,75), gana Racing (8,00)
  • 1XBet: gana Flamengo (1,41), empate (4,54), gana Racing (8,95)
  • Coolbet: gana Flamengo (1,40), empate (4,60), gana Racing (8,50)
  • Doradobet: gana Flamengo (1,36), empate (5,00), gana Racing (9,00).
Notas relacionadas
Semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025: fixture de los partidos y horarios definidos

Semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025: fixture de los partidos y horarios definidos

LEER MÁS
Revelan postura de la FPF tras posible cambio para la final de la Copa Libertadores 2025: "Se agotarán todos los esfuerzos"

Revelan postura de la FPF tras posible cambio para la final de la Copa Libertadores 2025: "Se agotarán todos los esfuerzos"

LEER MÁS
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

LEER MÁS
¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

LEER MÁS
Guillermo Viscarra y su desazón por recibir la anotación de Sport Huancayo contra Alianza Lima: "Me voy molesto"

Guillermo Viscarra y su desazón por recibir la anotación de Sport Huancayo contra Alianza Lima: "Me voy molesto"

LEER MÁS
Gianluca Lapadula lamenta cambio en la selección peruana que tuvo como consecuencia quedar fuera del Mundial 2026: "Perdimos nuestra esencia"

Gianluca Lapadula lamenta cambio en la selección peruana que tuvo como consecuencia quedar fuera del Mundial 2026: "Perdimos nuestra esencia"

LEER MÁS
Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Deportes

VER Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025