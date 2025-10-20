Flamengo vs Racing Club: fecha, hora y canal del partido por semifinales de la Copa Libertadores

Ambos clubes ya han jugado 4 veces entre sí por Copa Libertadores. Foto: composición de LR/Flamengo/Racing Club

La Copa Libertadores 2025 regresa esta semana con las llaves correspondientes a la etapa de semifinales del torneo. La primera de estas será la que sostengan Flamengo de Brasil contra Racing Club de Argentina, dos clubes que ya saben lo que es salir campeones del torneo continental.

El Mengao clasificó a 'semis' con mucho susto, pues en cuartos de final Estudiantes de La Plata lo llevó hasta la tanda de penales. La Academia, por su parte, se impuso con autoridad a Vélez Sarsfield por 2-0 en el marcador global de su serie.

¿Cuándo juega Flamengo vs Racing?

El partido de ida entre Flamengo y Racing se jugará este miércoles 22 de octubre. El conjunto brasileño será local en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing?

Esta es la guía de horarios para este Flamengo vs Racing Club de acuerdo con el país en el que te ubiques.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 23).

¿En qué canales ver Flamengo vs Racing?

La transmisión por TV de este partido estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).

Pronóstico de Flamengo vs Racing

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Flamengo vs Racing. El equipo rubronegro es claro favorito a quedarse con la victoria.