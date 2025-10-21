HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, 22 de octubre: horarios y canales de TV para ver Champions League y Copa Libertadores

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la fecha 3 de la Champions League, semifinales de Copa Libertadores y Copa Ecuador.

Real Madrid y Racing serán algunos de los clubes que jueguen hoy, miércoles 22 de octubre. Foto: composición LR/AFP
Real Madrid y Racing serán algunos de los clubes que jueguen hoy, miércoles 22 de octubre. Foto: composición LR/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, miércoles 22 de octubre, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana y Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney+, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será protagonizado por Real Madrid y Juventus: ambas escuadras se enfrentarán por la fecha 3 de la Champions League. Por otra parte, Flamengo - Racing prometen regalarnos un duelo lleno de emociones en el arranque de la serie por las semifinales de Copa Libertadores.

lr.pe

Partidos de hoy, Champions League

  • Bayern Múnich vs Brujas
  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN, Disney +
  • Real Madrid vs Juventus
  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN 2, Disney +
  • Chelsea vs Ajax
  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN 5, Disney +

Partidos de hoy, semifinales de Copa Libertadores

  • Flamengo vs Racing Club
  • Horario: 7.30 p. m. (hora peruana), 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña)
  • Canal: ESPN, Disney +

Partidos de hoy, Copa Ecuador 2025

  • Guayaquil City vs Emelec
  • Horario: 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana)
  • Canal: DSports
