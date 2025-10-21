Partidos de hoy, 22 de octubre: horarios y canales de TV para ver Champions League y Copa Libertadores
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la fecha 3 de la Champions League, semifinales de Copa Libertadores y Copa Ecuador.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, miércoles 22 de octubre, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana y Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney+, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Uno de los partidos más atractivos de la jornada será protagonizado por Real Madrid y Juventus: ambas escuadras se enfrentarán por la fecha 3 de la Champions League. Por otra parte, Flamengo - Racing prometen regalarnos un duelo lleno de emociones en el arranque de la serie por las semifinales de Copa Libertadores.
Partidos de hoy, Champions League
- Bayern Múnich vs Brujas
- Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN, Disney +
- Real Madrid vs Juventus
- Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN 2, Disney +
- Chelsea vs Ajax
- Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN 5, Disney +
Partidos de hoy, semifinales de Copa Libertadores
- Flamengo vs Racing Club
- Horario: 7.30 p. m. (hora peruana), 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña)
- Canal: ESPN, Disney +
Partidos de hoy, Copa Ecuador 2025
- Guayaquil City vs Emelec
- Horario: 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana)
- Canal: DSports