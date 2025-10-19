Semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025: fixture de los partidos y horarios definidos
La Copa Libertadores y la Sudamericana inician sus semifinales, generando gran expectativa entre los hinchas de estos cuatro grandes equipos.
- Revelan postura de la FPF tras posible cambio para la final de la Copa Libertadores 2025: "Se agotarán todos los esfuerzos"
- Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana están cada vez más cerca de la recta final. Este martes y miércoles comienzan las semifinales de ambos torneos internacionales, que mantienen a los hinchas del fútbol con muchas emociones. Equipos como Palmeiras y Flamengo se perfilan como candidatos para llevarse la Libertadores, mientras que en la Sudamericana hay una final adelantada entre Universidad de Chile y Lanús. Estos encuentros los podrás seguir aquí en La República Deportes.
La semana arranca con el duelo de Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, este martes 21 desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle, ubicado en Quito, Ecuador.
PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"
Programación de la semifinal de Copa Libertadores 2025
La Copa Libertadores comenzará este miércoles 22 seguido por el jueves 23, donde los protagonistas son los equipos brasileños.
COPA LIBERTADORES – Semifinal (Partido 1 de 2)
- 7:30 p. m. — Flamengo vs. Racing | Miércoles 22 de octubre
- 7:30 p. m. — LDU Quito vs. Palmeiras | Jueves 23 de octubre
COPA LIBERTADORES – Semifinal (Partido 2 de 2)
- 7:30 p. m. — Racing vs. Flamengo | Miércoles 29 de octubre
- 7:30 p. m. — Palmeiras vs. LDU Quito | Jueves 30 de octubre
PUEDES VER: Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”
Programación de la semifinal de Copa Sudamericana 2025
Por su parte, la Sudamericana comenzará desde el martes 21, pero el partido más esperado por los hinchas será el jueves 23.
COPA SUDAMERICANA – Semifinales (Partido 1 de 2)
- 7.30 p.m. — Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro | Martes 21 de octubre
- 5:00 p. m. — U. de Chile vs. Lanús | Jueves 23 de octubre
COPA SUDAMERICANA – Semifinales (Partido 2 de 2)
- 7.30 p.m. — Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro | Martes 28 de octubre
- 5:00 p. m. — U. de Chile vs. Lanús | Jueves 30 de octubre