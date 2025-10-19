La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana están cada vez más cerca de la recta final. Este martes y miércoles comienzan las semifinales de ambos torneos internacionales, que mantienen a los hinchas del fútbol con muchas emociones. Equipos como Palmeiras y Flamengo se perfilan como candidatos para llevarse la Libertadores, mientras que en la Sudamericana hay una final adelantada entre Universidad de Chile y Lanús. Estos encuentros los podrás seguir aquí en La República Deportes.

La semana arranca con el duelo de Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, este martes 21 desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle, ubicado en Quito, Ecuador.

Programación de la semifinal de Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores comenzará este miércoles 22 seguido por el jueves 23, donde los protagonistas son los equipos brasileños.

COPA LIBERTADORES – Semifinal (Partido 1 de 2)

7:30 p. m. — Flamengo vs. Racing | Miércoles 22 de octubre

7:30 p. m. — LDU Quito vs. Palmeiras | Jueves 23 de octubre

COPA LIBERTADORES – Semifinal (Partido 2 de 2)

7:30 p. m. — Racing vs. Flamengo | Miércoles 29 de octubre

7:30 p. m. — Palmeiras vs. LDU Quito | Jueves 30 de octubre

Programación de la semifinal de Copa Sudamericana 2025

Por su parte, la Sudamericana comenzará desde el martes 21, pero el partido más esperado por los hinchas será el jueves 23.

COPA SUDAMERICANA – Semifinales (Partido 1 de 2)

7.30 p.m. — Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro | Martes 21 de octubre

5:00 p. m. — U. de Chile vs. Lanús | Jueves 23 de octubre

COPA SUDAMERICANA – Semifinales (Partido 2 de 2)