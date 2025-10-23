Luego de que la selección argentina sub-20 perdiera la final del Mundial de la categoría ante Marruecos, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de México, Colombia y Chile fueron los que más 'vacilaron' a los argentinos por su derrota en respuesta a las múltiples mofas que previamente habían recibido de la Albiceleste a lo largo del torneo.

Lejos de sentirse ofendidos, los actuales subcampeones del mundo recibieron estas críticas con alegría, según refirió Gianluca Prestianni. El extremo de 19 años, quien actualmente juega en el Benfica de Portugal, restó importancia a los comentarios provenientes de dichos países y aseguró que ello solo es una muestra de que "están haciendo las cosas muy bien".

¿Qué dijo Gianluca Prestianni sobre las burlas a Argentina?

"Nosotros sabíamos que si le dábamos importancia a la gente de México o de Chile, que nos 'cargaban' porque aparecen cosas, a nosotros no nos importaba. Nosotros le ganamos a México y los dejamos afuera. Chile ni clasificó a cuartos, quedó afuera en octavos. Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien", declaró el jugador en

"Le ganamos a México y a Colombia que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final, nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes", agregó Prestianni.

El joven atacante también afirmó que este tipo de confrontación lo motiva a mostrar su mejor nivel. "Me gusta jugar los partidos que son picantes. La gente te putea todo el tiempo y a mí me motiva más. Me da más ganas de pedir la pelota y mostrar mi juego", sostuvo.

¿Qué pasó con Argentina en el Mundial sub-20?

Durante las rondas eliminatorias del Mundial sub-20, los jugadores de la selección argentina celebraron sus victorias sobre México (cuartos de final) y Colombia (semifinales). En ambos casos, los dirigidos por Diego Placente se grabaron en su vestuario entonando canciones como el tema de 'El chavo del 8', en clara alusión a los aztecas, o 'El ritmo que nos une', que muchos consideran un himno futbolero en el país cafetero.