LDU vs Palmeiras por semifinal de ida de la Copa Libertadores: fecha, hora y canal del partido en Quito

LDU y Palmeiras solo se han enfrentado dos veces por el torneo continental. Foto: Conmebol Libertadores

La semifinal entre Liga de Quito y Palmeiras es una de las dos llaves que se juegan por esta instancia de la Copa Libertadores 2025. El equipo ecuatoriano es el único representante de su país aún con vida en el certamen, mientras que el conjunto paulista, junto con Flamengo, son las cartas del fútbol brasileño para llevarse el título.

Los dirigidos por Tiago Nunes vienen de 'tumbarse' a dos clubes del Brasileirao en las rondas anteriores: Botafogo en octavos de final y Sao Paulo en cuartos. La escuadra de Abel Ferreira, por su parte, dejó en el camino a equipos como Universitario y River Plate y hasta ahora conserva su invicto.

¿Cuándo juega LDU vs Palmeiras?

El partido entre ecuatorianos y brasileños se jugará este jueves 23 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito.

¿A qué hora juega LDU vs Palmeiras?

Dependiendo de tu ubicación, consulta la siguiente guía de horarios por países para que no te pierdas de este vibrante encuentro.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 24).

¿En qué canal ver LDU vs Palmeiras?

La transmisión por TV del LDU vs Palmeiras irá a través de la cadena ESPN en la mayoría de países de Sudamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN

Chile: ESPN Premium

Costa Rica: ESPN 5

Ecuador: ESPN

México: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports Ñ.

Alineaciones probables de LDU vs Palmeiras

Estos son los posibles equipos titulares de LDU y Palmeiras para el partido de Copa Libertadores.

LDU : Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Ade, Richard Mina, José Quintero, Leonel Quiñónez; Gabriel Villamíl, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Michael Estrada y Bryan Ramírez.

: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Ade, Richard Mina, José Quintero, Leonel Quiñónez; Gabriel Villamíl, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Michael Estrada y Bryan Ramírez. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Felipe Anderson y Vitor Roque.

Pronóstico de LDU vs Palmeiras

Para las principales casas de apuestas, Palmeiras es ligeramente favorito para imponerse al LDU pese a la localía de los albos.