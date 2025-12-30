El equipo de La Victoria jugará por primera vez en la Serie Río de La Plata. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima será uno de los 24 equipos que disputarán la edición 2026 del torneo amistoso Serie Río de La Plata. El conjunto blanquiazul fue el único club peruano invitado al certamen, que se llevará a cabo del 10 al 26 de enero en Uruguay, durante el cual tienen planificado jugar tres partidos de preparación antes de su Noche Blanquiazul.

El cuadro dirigido por Pablo Guede se medirá ante rivales de mucha exigencia, como los excampeones continentales Independiente de Avellaneda y Colo Colo, además del Unión de Santa Fe. Con estos encuentros, el elenco victoriano buscará afinar detalles para llegar de la mejor forma posible a su debut en la Liga 1, así como a la fase previa de la Copa Libertadores.

Partidos confirmados de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

Este es el fixture del equipo blanquiazul en el certamen amistoso (de acuerdo con el horario peruano).

Alianza Lima vs Independiente

Fecha: sábado 10 de enero

Hora: 7.00 p. m.

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe

Fecha: miércoles 14 de enero

Hora: 4.15 p. m.

Alianza Lima vs Colo Colo

Fecha: domingo 18 de enero

Hora: 7.00 p. m.

Partidos del club íntimo en la Serie Río de La Plata. Foto: Alianza Lima

¿Dónde ver los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

La transmisión de todos los encuentros de esta Serie Río de La Plata 2026, incluidos los de Alianza Lima, estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus, a través de su plan Premium. El servicio está disponible en Perú, así como en el resto de Latinoamérica.

¿Cuándo empieza la pretemporada de Alianza Lima?

Según declaró Franco Navarro Mondayo, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, la pretemporada iniciará el sábado 3 de enero con todos los refuerzos contratados en este mercado de fichajes.