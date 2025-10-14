La Noche Blanquiazul 2025 se llevará a cabo a lo largo de dos días. Foto: Alianza Lima Vóley

La Noche Blanquiazul 2025 se llevará a cabo a lo largo de dos días. Foto: Alianza Lima Vóley

Tras varios días de expectativa entre sus hinchas, Alianza Lima anunció de forma oficial el inicio de la venta de entradas para el cuadrangular que jugará en la Noche Blanquiazul de Vóley 2025. El evento de presentación del renovado plantel victoriano contará con la participación de equipos de renombre, como Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil.

Desde este miércoles 15 de octubre, a partir de la 1.00 p. m., los simpatizantes del conjunto victoriano podrán comprar sus boletos en la página web Joinnus. Los suscriptores del programa 'Hazte íntimo' tendrán preferencia para la compra de los boletos hasta las 4.00 p. m., mientras que el público en general podrá hacerlo desde las 4.30 p. m. de ese mismo día.

Entradas para la Noche Blanquiazul de Vóley: precios

Dependiendo del sector de tu preferencia, estos son los precios de las entradas para este evento de presentación de las actuales bicampeonas nacionales. También se ofrece un combo, a costo duplicado, para la asistencia a las dos fechas programadas.

General: 45 soles

Preferencial: 55 soles

Palco: 60 soles.

Precios de las entradas al evento íntimo. Foto: Alianza Lima Vóley

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

Según anunció Alianza Lima, la presentación de su equipo de vóley se llevará a cabo a lo largo de dos días: sábado 25 y domingo 26 de octubre. El Coliseo Eduardo Dibós de San Borja será el escenario de ambas jornadas deportivas.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley?

Según confirmó Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza vóley, la transmisión del cuadrangular estará a cargo del canal América TV por señal abierta. La propia casa televisora ya está llevando a cabo la promoción de esta Noche Blanquiazul 2025.