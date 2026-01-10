HOYSuscripcion LR Focus

Joao Grimaldo seguirá en Europa: histórico club confirma su fichaje tras brillar con la selección peruana

Luego de cerrar el 2025 con un rendimiento sobresaliente, el veloz extremo de la selección peruana asumirá un nuevo reto en su carrera profesional.

Joao Grimaldo afrontará su tercera experiencia en un club de Europa. Foto: Sparta Praga
Joao Grimaldo no se moverá de Europa. Luego de sus grandes apariciones con la selección peruana, el veloz atacante dejó el Partizan de Belgrado (Serbia) para convertirse en nuevo jugador del Sparta Praga, el club más grande de República Checa.

A través de un comunicado en su página web, la institución hizo un repaso de la trayectoria del exjugador de Sporting Cristal. Asimismo, publicó un espectacular video en sus redes sociales para darle la bienvenida.

Sparta Praga anuncia fichaje de Joao Grimaldo

Grimaldo viene de registrar una gran temporada con el Riga de Letonia, en la que anotó 5 goles y brindó 10 asistencias. Además, el director deportivo del Sparta Praga remarcó que su desempeño con la selección peruana fue determinante para concretar el fichaje.

"Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente muy dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate", indicó Tomas Rosicky.

De acuerdo a los reportes de la prensa internacional, se estima que el elenco checo desembolsó cerca de 1.4 millones de euros para quedarse con la ficha del extremo incaico.

¿En qué clubes jugó Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo, futbolista peruano de 22 años, tuvo la oportunidad de representar a equipos de Letonia y Serbia. El talentoso atacante fue internacional con su selección en varias ocasiones.

  • Sporting Cristal (Perú)
  • Partizán de Belgrado (Serbia)
  • Riga FC (Letonia)
  • Sparta Praga (República Checa).

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Joao Grimaldo cuenta con un valor en el mercado de 700.000 euros.

