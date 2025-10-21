HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones Real Madrid versus Juventus por la Champions League 2025-26 con Kylian Mbappé

El partido Real Madrid - Juventus se disputará en el mítico Santiago Bernabéu de España. Revisa las posibles formaciones de este cotejo.

Real Madrid y Juventus se enfrentaron por últimas vez en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Real Madrid
Real Madrid y Juventus se enfrentaron por últimas vez en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Real Madrid

Real Madrid y Juventus disputarán uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Champions League 2025-26. El duelo entre los gigantes europeos, que se podrá seguir a través de la señal de ESPN, será clave para el futuro de ambas escuadras en el certamen continental.

El entrenador Xabi Alonso pondrá a su mejor 11 para mantener su invicto en la competición y llegar de la mejor manera al clásico del fútbol español frente a Barcelona.

Alineaciones del Real Madrid vs Juventus: formaciones posibles

Estos serían los equipos titulares de Real Madrid y Juventus para el partido de la Liga de Campeones.

  • Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
  • Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

¿Cuándo juega Real Madrid contra Juventus?

El encuentro entre Real Madrid y Juventus se disputará este miércoles 22 de octubre por la fecha 3 de la Champions League 2025-2026. El cotejo se disputará desde las 2.00 p. m., en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid versus Juventus?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid versus Juventus por la novena jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 2.00 p. m.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Juventus?

El canal de TV para ver el Real Madrid versus Juventus será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.

  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
  • Perú: ESPN 2, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN 2, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2, Disney Plus
  • Chile: ESPN 2, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, TNT Brasil
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
