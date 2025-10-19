Programación Champions League 2025-2026: fixture de la fecha 3 con Barcelona y Real Madrid por la fase de liga
Este martes 21 de octubre inicia una nueva jornada de la Champions League 2025-2026. El plato fuerte de la fecha será el Real Madrid vs Juventus.
Se disputa una nueva fecha de la Champions League 2025-2026 este martes 21 y miércoles 22 de octubre. En el primer día, tendremos partidos importantes. Por ejemplo, FC Barcelona chocará ante Olympiacos de Grecia. Asimismo, Arsenal se verá las caras ante un Atlético de Madrid que ha recuperado su nivel. Por si no fuese poco, ese mismo día, Manchester City visitará al Villareal.
Veinticuatro horas después, la jornada continúa con cotejos más emocionantes. Real Madrid se enfrentará en su casa a la Juventus en un duelo que promete sacar chispas. Además, el Liverpool, que acaba de caer ante el Manchester United, visitará al Eintracht Frankfurt.
Programación de la fecha 3 de la Champions League 2025-2026
A continuación, conoce el fixture de la tercera jornada de la Champions League 2025-2026.
Martes 21 de octubre
- Barcelona vs Olympiacos
- Canal: ESPN
- Hora: 11.45 a. m.
- Kairat vs Paphos
- Canal: ESPN
- Hora: 11.45 a. m.
- PSV vs Napoli
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Unión Saint Galloise vs Inter
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Bayer Leverkusen vs PSG
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Arsenal vs Atlético Madrid
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Copenhague vs Borussia Dortmund
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Villareal vs Manchester City
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Newcastle vs Benfica
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
Miércoles 22 de octubre
- Galatasaray vs Bodo Glimt
- Canal: ESPN
- Hora: 11.45 a. m.
- Athletic Club vs Qarabag
- Canal: ESPN
- Hora: 11.45 a. m.
- Monaco vs Tottenham
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Real Madrid vs Juventus
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Frankfurt vs Liverpool
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Chelsea vs Ajax
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Atalanta vs Slavia Praha
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Sporting vs Olympique de Marsella
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
- Bayern Múnich vs Club Brugge
- Canal: ESPN
- Hora: 2.00 p. m.
¿Dónde ver la Champions League 2025-26?
La tercera jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+. Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.