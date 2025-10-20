HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

FC Barcelona vs Olympiacos EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la jornada 3?

Este martes, la Champions League regresa con el partido entre FC Barcelona y Olympiacos a las 11.45 a.m. en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Olympiacos vs FC Barcelona EN VIVO por la Champions League. Foto: composición LR/Marcus Rashford/El Kaabi
Olympiacos vs FC Barcelona EN VIVO por la Champions League. Foto: composición LR/Marcus Rashford/El Kaabi

Este martes vuelve la Champions League con el partido entre FC Barcelona y Olympiacos, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona. El encuentro se podrá seguir en territorio peruano a través de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto con todos los datos actualizados.

Ambos equipos buscarán la victoria, ya que vienen de perder su último partido en esta competición. De conseguir un triunfo, podrían mejorar los ánimos tanto de los jugadores como de sus hinchas. Los azulgranas y los blanquirrojos se enfrentarán nuevamente después de mucho tiempo; en sus dos duelos anteriores, uno terminó con victoria para los españoles y el otro en empate.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

lr.pe

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Olympiacos por la Champions League?

El encuentro entre FC Barcelona contra Olympiacos se podrá seguir de las 11.45 a.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

  • México: 10.45 a. m.
  • Colombia: 11.45 a. m.
  • Ecuador: 11.45 a. m.
  • Perú: 11.45 a. m.
  • Venezuela: 12.45 p. m.
  • Chile: 1.45 p. m.
  • Argentina: 1.45 p. m.
  • Uruguay: 1.45 p. m.
  • Paraguay: 1.45 p. m.

Ver FC Barcelona vs Olympiacos por Champions League

El encuentro entre estos dos equipos se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Sin embargo, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

PUEDES VER: Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

lr.pe

Pronóstico de FC Barcelona vs Olympiacos

  • Betsson: gana FC Barcelona (1.17), empate (8.30), gana Olympiacos (15.50)
  • Betano: gana FC Barcelona (1.20), empate (6.90), gana Olympiacos (14.00)
  • bet365: gana FC Barcelona (1.20), empate (7.00), gana Olympiacos (13.00)
  • 1xBet: gana FC Barcelona (1.21), empate (7.90), gana Olympiacos (16.00)
