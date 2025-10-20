FC Barcelona vs Olympiacos EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la jornada 3?

Este martes vuelve la Champions League con el partido entre FC Barcelona y Olympiacos, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona. El encuentro se podrá seguir en territorio peruano a través de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto con todos los datos actualizados.

Ambos equipos buscarán la victoria, ya que vienen de perder su último partido en esta competición. De conseguir un triunfo, podrían mejorar los ánimos tanto de los jugadores como de sus hinchas. Los azulgranas y los blanquirrojos se enfrentarán nuevamente después de mucho tiempo; en sus dos duelos anteriores, uno terminó con victoria para los españoles y el otro en empate.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Olympiacos por la Champions League?

El encuentro entre FC Barcelona contra Olympiacos se podrá seguir de las 11.45 a.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

México: 10.45 a. m.

10.45 a. m. Colombia: 11.45 a. m.

11.45 a. m. Ecuador: 11.45 a. m.

11.45 a. m. Perú: 11.45 a. m.

11.45 a. m. Venezuela: 12.45 p. m.

12.45 p. m. Chile: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Argentina: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Uruguay: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Paraguay: 1.45 p. m.

Ver FC Barcelona vs Olympiacos por Champions League

El encuentro entre estos dos equipos se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Sin embargo, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports Argentina

Disney+ Premium Argentina, Fox Sports Argentina Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go

Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile

Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Pronóstico de FC Barcelona vs Olympiacos