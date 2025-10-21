HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Deportes

Prensa ecuatoriana arremete contra Christian Cueva por su mal presente en Emelec: “Es uno más”

Periodistas ecuatorianos cuestionan el compromiso de Christian Cueva en Emelec tras haber disputado pocos minutos vistiendo la camiseta del 'Bombillo'. Rumores de una salida por deudas salariales apuntan a un regreso a Perú.

Christian Cueva llegó a Emelec procedente de Cienciano. Foto: Emelec
Christian Cueva llegó a Emelec procedente de Cienciano. Foto: Emelec

Christian Cueva enfrenta un vendaval de reproches en Ecuador desde su llegada a Emelec en junio de 2025. 'Aladino' generó ilusión, pero lesiones recurrentes y retrasos en sueldos han eclipsado su contribución. La prensa local lo tilda de "uno más" en el plantel, en medio de una crisis que paralizó entrenamientos el 2 de octubre por impagos acumulados.

El 'Bombillo' depende de un hexagonal final para clasificar a la Sudamericana 2026. Cueva acumula solo dos goles, estando muy lejos de las expectativas generadas. El contrato hasta junio de 2026 pende de un hilo, pues ya se reveló que el jugador evalúa una ruptura anticipada por deudas desde junio.

PUEDES VER: Diego Rebagliati dio pistas del club de Lima que buscaría fichar a Christian Cueva para el 2026: "Hagan una deducción"

lr.pe

¿Qué dijo la prensa ecuatoriana de Christian Cueva?

El periodista Jerry Robalino disparó en el programa 'F de Fútbol': “Hoy Cueva es uno más en Emelec. Si le contamos los partidos buenos en el año, no alcanza una mano, y si le contamos los partidos que completó 90 minutos en el año desde que está en Emelec, menos”.

Asimismo, el comunicador exigió que al volante nacional se le exija al igual que se le exige al técnico Guillermo Duró y a otros jugadores: “Habla de Duró, de Jaime Ayoví, de Castelli y de Cueva no dice nada. Exíjale a Cueva”.

Majo Gavilanes, colega de Robalino, profundizó en la resistencia física del peruano: “Antes de que se lesione, yo no dije: ¿en qué momento? ¿Cuándo será el día que el señor Cueva pueda jugar 90 minutos? O más de 15 o 20, y no solamente un tiempo”.

Christian Cueva podría salir pronto de Emelec

La inestabilidad financiera en Emelec acelera la posible desvinculación de Christian Cueva. El plantel boicoteó sesiones por salarios pendientes de meses. El periodista argentino César Merlo confirmó en 'Studio Fútbol': “El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2026”, mencionando como motivos a los impagos y cuestiones familiares.

El mediocampista de 33 años ha disputado un total de 12 partidos con el elenco Azul: 11 por la LigaPro y uno por la Copa Ecuador. De estos encuentros, registra 2 goles (en la Serie A) y ninguna asistencia.

Sport Boys sería el posible destino de Christian Cueva

Diversos medios han especulado con un retorno de 'Aladino' a la Liga 1, donde Sport Boys emerge como frontrunner. Al respecto, el recién nombrado administrador provisional Martín Noriega reveló su postura: "Todo aquel cuyos objetivos, propósitos e intereses sean los del Sport Boys, bienvenido sea. Eso es lo que tengo fundamentalmente que revisar".

"¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato", añadió.

Sport Boys no sería la única opción que podría presentársele a Cueva. De acuerdo con el exportero Diego Penny, un cuadro de la capital ya habría iniciado contactos con el jugador pensando en el 2026. Por su parte, Diego Rebagliati fue menos enigmático y sugirió que el club en cuestión sería nada menos que Universitario de Deportes.

