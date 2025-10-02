El próximo partido de Christian Cueva con Emelec será el domingo 5 de octubre. Foto: composición LR/Emelec

El próximo partido de Christian Cueva con Emelec será el domingo 5 de octubre. Foto: composición LR/Emelec

Christian Cueva afronta una complicada situación en Emelec a pocos días de empezar el hexagonal por la clasificación a la Copa Sudamericana. De acuerdo de los recientes reportes de la prensa ecuatoriana, los futbolistas del conjunto 'eléctrico' decidieron no entrenarse como medida de rechazo a las deudas que se tiene con el plantel.

El entrenador Guillermo Duró tenía organizada una sesión de trabajo con miras al partido de este domingo 5; sin embargo, sus dirigidos solo cumplieron con presentarse y, después, dejaron el campo de juego.

Christian Cueva y jugadores de Emelec deciden no entrenar

La postura del 'Bombillo', que cuenta entre sus filas con los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco, es muy clara. "No hay pago, no hay entreno. Emelec decidió no entrenar este jueves en el Polideportivo por los sueldos pendientes de varios meses", señaló la periodista Sonia Pérez a través de sus redes sociales.

En ese sentido, la comunicadora precisó que los futbolistas solo hicieron un rondo antes de retirarse de las instalaciones. "El plantel hizo un rondo y luego se retiró. La postura es firme: mientras no exista pago, no habrá entrenamientos", agregó.

Jugadores de Emelec reclaman por falta de pagos

A través de un video difundido en redes sociales, el plantel de Emelec emitió un comunicado y brindó detalles de la complicada situación que afrontan ante el retraso en los salarios.

"Manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación ante el reiterado incumplimiento por el retraso de nuestros salarios. Existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 4, 5 y 8 meses de retraso. A pesar de esta situación, siempre hemos priorizado la estabilidad del club", manifestaron.

"Hemos decidido no entrenar hasta que se cumplan los compromisos establecidos con los dirigentes (...). Necesitamos el respeto hacia nosotros como deportistas y jugadores de esta noble institución", concluyeron.

¿Cuándo juega Christian Cueva con Emelec?

Luego de perder varios partidos por lesión, Christian Cueva culminó su rehabilitación en suelo peruano y hace algunos días regresó a Ecuador para sumarse a Emelec. A la espera de que se encuentre una solución para los problemas económicos, el 'Bombillo' se enfocará en obtener el boleto a la próxima Copa Sudamericana.

Christian Cueva es uno de los mejores jugadores de Emelec en la temporada. Foto: Emelec

El equipo de 'Aladino' y compañía se enfrentará a Deportivo Cuenca este domingo 5 de octubre por la fecha 1 del hexagonal 2 de la Liga Ecuabet. Esta instancia de la competición otorga un boleto al certamen internacional del 2026.