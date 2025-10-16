Bryan 'Cuco' Angulo, exjugador de la selección de Ecuador, sufre atentado: sicarios lo balearon, pero fueron capturados por la Policía
El exdelantero de Emelec y la selección de Ecuador fue herido en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos. Angulo es el cuarto jugador que sufre un ataque armado en los últimos 2 meses.
El fútbol ecuatoriano vuelve a sufrir un episodio de violencia. Bryan Angulo, exjugador de la selección norteña, sufrió un atentado previo al partido de vuelta entre su club, Liga de Portoviejo, y Búhos ULVR por los dieciseisavos de final del ascenso. El delantero de 29 años recibió un impacto de bala en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos, lugar donde se entrena habitualmente.
El ataque armado provocó una rápida intervención de la Policía Nacional, que logró capturar a uno de los tres sicarios. Por su parte, los futbolistas del 'Ídolo de Manabi' acudieron en su ayuda y los trasladaron a un centro médico.
Así fue el atentado a Bryan 'Cuco' Angulo en Ecuador
El atentado contra Bryan Angulo, quien fue herido en una pierna, tuvo lugar en la mañana del jueves 16 de octubre. Tres sujetos en una motocicleta atacaron al exdelantero de Emelec y Cruz Azul; sin embargo, las autoridades pudieron capturar a uno de los gatilleros.
Ante lo acontecido, Liga de Portoviejo expresó un comunicado para informar sobre el estado de salud del popular 'Cuco'. Asimismo, indicaron que varios jugadores de su plantel son víctimas de amenazas previo al partido de revancha contra Búhos ULVR.
"Lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida. Gracias a la oportuna atención médica y al apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable", se lee al inicio del escrito.
"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión", señalaron y, además, exigieron que la Federación Ecuatoriana y las autoridades brinden las garantías para el duelo de este viernes 17.
Comunicado de la Liga de Portoviejo sobre Bryan Angulo. Foto: Twitter
Futbolistas ecuatorianos sufren atentados en los últimos meses
De acuerdo a los reportes del medio Primicias, son 4 los futbolistas que sufrieron ataques armados entre los meses de setiembre y octubre del 2025. Ariel Suárez, Maicol Valencia (fallecido), Jonathan González (fallecido) y Bryan Angulo fueron las víctimas.