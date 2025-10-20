Canal TV del Real Madrid contra Juventus por la fecha 3 de la Champions League
El gigante español recibirá en el Santiago Bernabéu a un equipo tiene la urgencia de ganar para subir posiciones en la Champions League. Revisa el canal para ver el Madrid vs Juventus.
Real Madrid afronta una dura prueba antes de jugar el clásico del fútbol español. El equipo de Kylian Mbappé y compañía se verá las caras ante la Juventus de Italia este miércoles 22 de octubre por la tercera jornada de la Champions League. Los seguidores de ambos equipos podrán seguir este partidazo a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.
El estadio Santiago Bernabéu será testido de un emocionante cotejo. Mientras los dirigidos por Xabi Alonso buscan su tercer triunfo consecutivo, los italianos esperan obtener una victoria para no seguir complicándose en la fase liga de la Liga de Campeones.
Canal de TV del Real Madrid versus Juventus
El canal de TV para ver el Real Madrid versus Juventus será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney Plus
- Colombia: ESPN 2, Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
- Perú: ESPN 2, Disney Plus
- Paraguay: ESPN 2, Disney Plus
- Bolivia: ESPN 2, Disney Plus
- Chile: ESPN 2, Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV+, TNT Brasil
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Dónde ver ONLINE Real Madrid - Juventus por Champions League
La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Real Madrid contra Juventus por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juega Real Madrid ante Juventus?
En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid versus Juventus por la novena jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m.
- México: 8.15 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
- España: 4.15 p. m.