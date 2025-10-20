Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"
Luego de ver las actuaciones de Guerro y Barcos ante Sport Huancayo, el exfutbolista consideró que el delantero de América de Cali no es el adecuado para ser el '9' blanquiazul del 2026.
- Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"
- Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"
El triunfo de visita de Alianza Lima ante Sport Huancayo tuvo como principales protagonistas a los delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En medio de la incertidumbre por saber si ambos goleadores permanecerán en la institución, se mencionó que el club victoriano tendría la intención de reforzarse con Luis Ramos para la temporada 2026.
La periodista Talía Azcarate indicó que, además de Luis Advíncula, los íntimos buscarían fichar al atacante de América de Cali y la selección peruana.
PUEDES VER: DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: 'Un equipo que apenas competía por nada'
Rebagliati sobre presunto interés de Alianza Lima en Luis Ramos
"Lo que tengo entendido es que también quieren a Luis Ramos como delantero. Me llama mucho la atención, la dudo, o creo que sea una prioridad para Alianza. Lo otro es que querían a Lutiger o Deneumostier como central", manifestó en el programa 'DyT'.
Luego de analizar las aparaciones goleadoras de Barcos y Guerrero, el exfutbolista Diego Rebagliati señaló que Luis Ramos no es más que ambos artilleros con miras a una eventual participación en la Copa Libertadores 2026.
"Barcos en un manual de definición. No hay discusión sobre los 2 (Guerrero y Barcos). Si se da esto que tú dices y traen a Ramos, se sienta. Si traen a Ramos va a seguir jugando Paolo Guerrero (...). Yo tampoco creo que sea el '9' que necesita Alianza. Además, para jugar una Copa Libertadores, hoy no es más que Guerrero y Barcos", puntualizó.
PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : 'Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía'
Los refuerzos que busca Alianza Lima para el 2026
Hace algunos días, el periodista Mr. Peet reveló que Alianza Lima desea reforzarse para la próxima temporada con jugadores que registran experiencia en la selección peruana.
"Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección. Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron", sostuvo en el programa 'Madrugol'.