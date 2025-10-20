El triunfo de visita de Alianza Lima ante Sport Huancayo tuvo como principales protagonistas a los delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En medio de la incertidumbre por saber si ambos goleadores permanecerán en la institución, se mencionó que el club victoriano tendría la intención de reforzarse con Luis Ramos para la temporada 2026.

La periodista Talía Azcarate indicó que, además de Luis Advíncula, los íntimos buscarían fichar al atacante de América de Cali y la selección peruana.

Rebagliati sobre presunto interés de Alianza Lima en Luis Ramos

"Lo que tengo entendido es que también quieren a Luis Ramos como delantero. Me llama mucho la atención, la dudo, o creo que sea una prioridad para Alianza. Lo otro es que querían a Lutiger o Deneumostier como central", manifestó en el programa 'DyT'.

Luego de analizar las aparaciones goleadoras de Barcos y Guerrero, el exfutbolista Diego Rebagliati señaló que Luis Ramos no es más que ambos artilleros con miras a una eventual participación en la Copa Libertadores 2026.

"Barcos en un manual de definición. No hay discusión sobre los 2 (Guerrero y Barcos). Si se da esto que tú dices y traen a Ramos, se sienta. Si traen a Ramos va a seguir jugando Paolo Guerrero (...). Yo tampoco creo que sea el '9' que necesita Alianza. Además, para jugar una Copa Libertadores, hoy no es más que Guerrero y Barcos", puntualizó.

Los refuerzos que busca Alianza Lima para el 2026

Hace algunos días, el periodista Mr. Peet reveló que Alianza Lima desea reforzarse para la próxima temporada con jugadores que registran experiencia en la selección peruana.

"Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección. Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron", sostuvo en el programa 'Madrugol'.