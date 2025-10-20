HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

Luego de ver las actuaciones de Guerro y Barcos ante Sport Huancayo, el exfutbolista consideró que el delantero de América de Cali no es el adecuado para ser el '9' blanquiazul del 2026.

Alianza Lima tiene planificado reforzase con un '9' del extranjero para la próxima temporada. Foto: composición LR/'DyT'/Selección Peruana
Alianza Lima tiene planificado reforzase con un '9' del extranjero para la próxima temporada. Foto: composición LR/'DyT'/Selección Peruana

El triunfo de visita de Alianza Lima ante Sport Huancayo tuvo como principales protagonistas a los delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En medio de la incertidumbre por saber si ambos goleadores permanecerán en la institución, se mencionó que el club victoriano tendría la intención de reforzarse con Luis Ramos para la temporada 2026.

La periodista Talía Azcarate indicó que, además de Luis Advíncula, los íntimos buscarían fichar al atacante de América de Cali y la selección peruana.

PUEDES VER: DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: 'Un equipo que apenas competía por nada'

lr.pe

Rebagliati sobre presunto interés de Alianza Lima en Luis Ramos

"Lo que tengo entendido es que también quieren a Luis Ramos como delantero. Me llama mucho la atención, la dudo, o creo que sea una prioridad para Alianza. Lo otro es que querían a Lutiger o Deneumostier como central", manifestó en el programa 'DyT'.

Luego de analizar las aparaciones goleadoras de Barcos y Guerrero, el exfutbolista Diego Rebagliati señaló que Luis Ramos no es más que ambos artilleros con miras a una eventual participación en la Copa Libertadores 2026.

"Barcos en un manual de definición. No hay discusión sobre los 2 (Guerrero y Barcos). Si se da esto que tú dices y traen a Ramos, se sienta. Si traen a Ramos va a seguir jugando Paolo Guerrero (...). Yo tampoco creo que sea el '9' que necesita Alianza. Además, para jugar una Copa Libertadores, hoy no es más que Guerrero y Barcos", puntualizó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : 'Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía'

lr.pe

Los refuerzos que busca Alianza Lima para el 2026

Hace algunos días, el periodista Mr. Peet reveló que Alianza Lima desea reforzarse para la próxima temporada con jugadores que registran experiencia en la selección peruana.

"Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección. Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron", sostuvo en el programa 'Madrugol'.

Notas relacionadas
Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"

Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[GOLPERU, En Vivo] Universitario vs Ayacucho FC HOY: entradas, pronóstico y alineaciones probables del partido

[GOLPERU, En Vivo] Universitario vs Ayacucho FC HOY: entradas, pronóstico y alineaciones probables del partido

LEER MÁS
Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

LEER MÁS
Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

LEER MÁS
Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Partidos de hoy, Liga 1 2025: tabla de posiciones del Torneo Clausura y resultados de la fecha 15

Partidos de hoy, Liga 1 2025: tabla de posiciones del Torneo Clausura y resultados de la fecha 15

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Fútbol Peruano

VER Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025