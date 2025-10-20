HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal representará al Perú en la Vitória Cup 2026: "El más grande torneo de pretemporada"

Vía redes sociales, Sporting Cristal fue oficializado como uno de los participantes del certamen que jugarán diversos clubes de Sudamérica y Europa.

El torneo internacional contará con 23 clubes invitados. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Vitória Cup

La temporada 2025 aún no termina para Sporting Cristal, pero desde La Florida ya empiezan a planificar lo que será la campaña del próximo año. Como parte de su preparación para el 2026, el club rimense acaba de confirmar su participación en la Vitória Cup 2026, certamen que se promociona como "el mayor torneo de pretemporada de Brasil" y tendrá como invitados a importantes equipos de Sudamérica y Europa.

"¡Confirmado! Sporting Cristal representará al Perú en la Vitória Cup 2026. El club que nació campeón, que lleva la celeste en el alma y la paSCión en cada jugada", se lee en el anuncio oficial hecho por la cuenta de Instagram del torneo.

"Desde Lima para el mundo, el mejor equipo peruano llega con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el nombre del país en lo más alto. Porque no solo jugamos por un título… Jugamos por nuestra gente, por nuestra bandera, por nuestra historia. ¡Fuerza Cristal, que la gloria nos espera!",

¿Qué equipos jugarán la Vitória Cup 2026?

Hasta el momento, son cuatro los clubes sudamericanos que ya han confirmado su presencia en esta segunda edición de la Vitória Cup.

  • Botafogo (Brasil)
  • América de Cali (Colombia)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Sporting Cristal (Perú)
Según las siluetas de escudos que se muestran en la página web oficial de la competencia, equipos como el Olympique Marsella de Francia, Villarreal de España y Fiorentina de Italia jugarían el certamen. De igual forma, Olimpia de Paraguay y Sao Paulo de Brasil, entre otros, también integrarían esta lista de 23 participantes.

¿Cómo se jugará la Vitória Cup 2026?

El calendario de esta Vitória Cup 2026 estará repartido de la siguiente forma: del 5 al 25 de enero se jugarán los amistosos entre clubes brasileños y del resto de Sudamérica, mientras que del 4 al 30 de julio será el turno de brasileños ante europeos. Al tratarse de un torneo de pretemporada, cada equipo jugaría entre dos y tres partidos ante distintos rivales.

Lo más visto
