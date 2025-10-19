Solitario gol de Irven Ávila para un triunfo agónico de Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso

Muchas veces criticado por el hincha de Sporting Cristal, ayer Irven Ávila se puso el traje de héroe y con su solitario gol le dio tres puntos importantes al conjunto celeste sobre Deportivo Garcilaso en el Cusco (0-1).

El cuadro local salió decidido a sumar una victoria que lo vaya acomodando en la tabla acumulada para asegurar un torneo internacional, por lo que se adueñó del juego y de la posesión del balón. Los del Rímac fueron muy imprecisos y las pocas chances que tuvieron no acabaron de la mejor forma, siempre con pases errados o remates sin trascendencia.

Pablo Erustes fue lo más peligroso para los locales tocando la puerta de Diego Enríquez en dos oportunidades. Primero con un remate que pasó cerca del poste y la otra con un zurdazo que el ‘1’ celeste bloqueó al estirarse desde el piso. El compromiso entró en imprecisiones y con escasas situaciones de gol, por lo que con el 0-0 se fueron al descanso.

Para el complemento Cristal salió un poco más decidido en busca del triunfo y Santiago González asustó con un derechazo que finalmente rebotó en un defensor que evitó el balón vaya con destino de arco.

Luego el técnico local Carlos Bustos ordenó el ingreso de José Luis Sinisterra; mientras que Paulo Autuori respondió con Martín Távara para darle mayor movilidad a la volante y posteriormente con Irven Ávila y Nicolás Pasquini.

Todo parecía que el compromiso quedaba igualado y sin goles, pero en una misma jugada, Cristal asustó y encontró el gol que le dio los tres puntos. Maxloren Castro remató en el mano a mano, pero falló. Luego el rebote le quedó a la pierna izquierda de Távara y su remate dio en primero en la mano de Zubczuk y luego en el poste. Ahí el balón quedó en el aire y Ávila (88’), cual destello apareció para meter el frentazo y asegurar el triunfo de Cristal, que este jueves reciben a Universitario en el Estadio Nacional, por lo que la lucha por el Clausura sigue en pie.

“El equipo va a luchar hasta el final, no damos por perdido el Clausura y saldremos a ganar todos los partidos que nos quedan”, dijo al finalizar el partido Martín Távara.