Sporting Cristal se impuso frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con esta victoria, el equipo celeste se coloca en el tercer puesto de la tabla, metiéndole presión a Universitario de Deportes. Tras el partido, el portero de "El Vendaval Celeste", Patrick Zubczuk, tuvo una breve conversación con 'L1 Max'.

En sus declaraciones, Zubczuk lamentó la derrota de Garcilaso en casa, señalando que, a pesar de las oportunidades que tuvieron, no lograron concretarlas. Destacó que el gol de Cristal vino de una jugada fortuita, con un rebote que los rimenses supieron aprovechar. Sin embargo, reconoció que están en deuda con su hinchada y esperan conseguir una victoria pronto.

¿Qué dijo Patrick Zubczuk tras la derrota frente a Sporting Cristal?

"La verdad, la sensación no es buena, queríamos sumar, reivindicarnos en casa. Hicimos un buen partido en el trámite, lastimosamente tuvimos chances y no pudimos concretarlas. Una jugada fortuita que quedó un rebote y nos convirtieron. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, seguimos en la lucha de nuestro objetivo, así que hay que seguir", explicó en un primer momento.

"Estábamos en deuda con sacar resultados positivos de local, así que seguimos, nos quedan partidos aún, recorrido y hay que seguir luchando hasta el final", complementó el portero.

"Estoy de acuerdo, es verdad, ahora hay que jugar un partido fuera de casa y después una final contra ADT aquí, así que nosotros seguimos enfocados, en lo nuestro. Hay que corregir algunas cosas y tratar de mejorar otras", finalizó.

