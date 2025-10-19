HOYSuscripcion LR Focus

Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

El portero de Deportivo Garcilaso señaló que están en deuda con su hinchada, ya que lo que más deseaban era obtener un resultado positivo de local.

Patrick Zubczuk habló tras la derrota de Garcilaso frente a Sporting Cristal. Foto: captura L1 Max
Patrick Zubczuk habló tras la derrota de Garcilaso frente a Sporting Cristal. Foto: captura L1 Max

Sporting Cristal se impuso frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con esta victoria, el equipo celeste se coloca en el tercer puesto de la tabla, metiéndole presión a Universitario de Deportes. Tras el partido, el portero de "El Vendaval Celeste", Patrick Zubczuk, tuvo una breve conversación con 'L1 Max'.

En sus declaraciones, Zubczuk lamentó la derrota de Garcilaso en casa, señalando que, a pesar de las oportunidades que tuvieron, no lograron concretarlas. Destacó que el gol de Cristal vino de una jugada fortuita, con un rebote que los rimenses supieron aprovechar. Sin embargo, reconoció que están en deuda con su hinchada y esperan conseguir una victoria pronto.

¿Qué dijo Patrick Zubczuk tras la derrota frente a Sporting Cristal?

"La verdad, la sensación no es buena, queríamos sumar, reivindicarnos en casa. Hicimos un buen partido en el trámite, lastimosamente tuvimos chances y no pudimos concretarlas. Una jugada fortuita que quedó un rebote y nos convirtieron. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, seguimos en la lucha de nuestro objetivo, así que hay que seguir", explicó en un primer momento.

"Estábamos en deuda con sacar resultados positivos de local, así que seguimos, nos quedan partidos aún, recorrido y hay que seguir luchando hasta el final", complementó el portero.

"Estoy de acuerdo, es verdad, ahora hay que jugar un partido fuera de casa y después una final contra ADT aquí, así que nosotros seguimos enfocados, en lo nuestro. Hay que corregir algunas cosas y tratar de mejorar otras", finalizó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC26138232112+9
3Sporting Cristal2212642218+13
4Alianza Lima21136342115+6
5FBC Melgar21145632014+6
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517−2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524−9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo15134362322+1
13Atlético Grau15134361617−1
14Alianza Universidad13134181526−11
15Sport Boys12133371119−8
16Juan Pablo II College1113256916−7
17Ayacucho FC11123271019−9
18UTC9132381118−7
19Deportivo Binacional00000000
