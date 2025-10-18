Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: horario y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso juegan este domingo 19 de octubre, desde las 5.30 p. m., por la fecha 15 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco), con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet, ingresa a la web de La República Deportes.

Tras haber perdido en la jornada previa contra ADT, el club rimense quedó aún más lejos del líder Universitario en la tabla del Clausura. Las chances del cuadro cervecero de ganar este certamen corto son ya mínimas y podrían volverse prácticamente nulas de no lograr un buen resultado frente al Pedacito de Cielo.

Con sus 19 puntos, Cristal ya no puede permitirse perder ningún partido, pero incluso ello no será suficiente si la 'U' no tropieza en varios. Acaso el primer objetivo de los bajopontinos sea asegurar quedar entre los cuatro mejores de la tabla anual, zona de la cual fue desplazado por Melgar.

En cuanto a Garcilaso, lleva ya mucha desventaja en la lucha por el título, pero no así en el acumulado. Curiosamente, está igual de cerca de entrar en puestos de clasificación a Copa Libertadores como de salir de los que dan cupos a la Sudamericana, por lo que cualquier tropiezo puede resultar fatal para sus aspiraciones.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

En Cusco y el resto del territorio peruano, el juego entre Cristal y Garcilaso se podrá seguir a partir de las 5.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este compromiso irá por la señal de L1 Max, canal disponible en cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, etc. También se podrá ver por internet en servicios como WIN o MiFibra.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Betsson: gana Cristal (2,98), empate (3,45), gana Garcilaso (2,22)

Betano: gana Cristal (3,10), empate (3,30), gana Garcilaso (2,30)

Bet365: gana Cristal (3,10), empate (3,25), gana Garcilaso (2,25)

1XBet: gana Cristal (2,95), empate (3,40), gana Garcilaso (2,27)

Coolbet: gana Cristal (3,07), empate (3,35), gana Garcilaso (2,31)

Doradobet: gana Cristal (3,14), empate (3,25), gana Garcilaso (2,28).

Alineaciones probable de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal : Enríquez; Sosa, Abram, Araujo, Pasquini; González, Pretell, Yotún; Wisdom, Ávila, Gonzales.

: Enríquez; Sosa, Abram, Araujo, Pasquini; González, Pretell, Yotún; Wisdom, Ávila, Gonzales. Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Núñez, Lojas, Salazar, Canales; Beltrán, Erustes, Sandoval, Páucar, Bazán; Naya.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso