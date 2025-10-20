Alianza Lima hizo la tarea ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura, pero deberá esperar un desliz de Universitario para seguir peleando por el título nacional. Justamente, Néstor Gorosito se aferra a las matemáticas para lograr la hazaña en una temporada que hicieron historia a nivel internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). Sin embargo, bajaron la guardia en la Liga 1.

El conjunto aliancista superó al 'Rojo Matador' con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, pero en las fechas anteriores dejaron en el camino algunos puntos claves que hoy le pueden pasar factura. Además, en el mejor momento de Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la carrera por el Torneo Clausura?

El técnico de Alianza Lima quedó satisfecho por el resultado, aunque reconoció que no fue una buena campaña en el Torneo Clausura. "Fueron 10 meses de crecimiento y hemos tenido 15 días no tan buenos que nos han dejado casi fuera del torneo local. Matemáticamente estamos expectantes. Tenemos que ganar y ver lo que pasa (Universitario y Cusco)", enfatizó Néstor Gorosito en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su renovación?

El técnico aliancista asombró con su delcaración. "Yo no entro mucho al circo. Pertenezco al espectáculo, pero no al circo. Se han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro y de los jugadores. Seguramente esta semana que viene se anunciará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Así que la semana que viene seguro se anunciará", reveló en L1 MAX.