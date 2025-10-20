HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Deportes

Néstor Gorosito no tira la toalla con Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Matemáticamente estamos expectantes"

El técnico Néstor Gorosito reconoció el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada, aunque admitió que la campaña en el Torneo Clausura no ha sido la mejor.

Néstor Gorosito espera que Universitario pierda hoy en el Nacional. Foto: Lr/L1 MAX
Néstor Gorosito espera que Universitario pierda hoy en el Nacional. Foto: Lr/L1 MAX

Alianza Lima hizo la tarea ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura, pero deberá esperar un desliz de Universitario para seguir peleando por el título nacional. Justamente, Néstor Gorosito se aferra a las matemáticas para lograr la hazaña en una temporada que hicieron historia a nivel internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). Sin embargo, bajaron la guardia en la Liga 1.

El conjunto aliancista superó al 'Rojo Matador' con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, pero en las fechas anteriores dejaron en el camino algunos puntos claves que hoy le pueden pasar factura. Además, en el mejor momento de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la carrera por el Torneo Clausura?

El técnico de Alianza Lima quedó satisfecho por el resultado, aunque reconoció que no fue una buena campaña en el Torneo Clausura. "Fueron 10 meses de crecimiento y hemos tenido 15 días no tan buenos que nos han dejado casi fuera del torneo local. Matemáticamente estamos expectantes. Tenemos que ganar y ver lo que pasa (Universitario y Cusco)", enfatizó Néstor Gorosito en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Julinho y la vez que sorprendió a Mr Peet al revelar que valía más que Bebeto en Flamengo: "¿40 millones por ti?"

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su renovación?

El técnico aliancista asombró con su delcaración. "Yo no entro mucho al circo. Pertenezco al espectáculo, pero no al circo. Se han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro y de los jugadores. Seguramente esta semana que viene se anunciará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Así que la semana que viene seguro se anunciará", reveló en L1 MAX.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

LEER MÁS
Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido de Universitario vs Ayacucho FC HOY EN VIVO vía GOLPERU: alineación confirmada por la Liga 1 2025

Partido de Universitario vs Ayacucho FC HOY EN VIVO vía GOLPERU: alineación confirmada por la Liga 1 2025

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

LEER MÁS
Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

Alianza Lima pisó fuerte: venció 2-1 a Sport Huancayo y se afianza en el segundo lugar del Acumulado

LEER MÁS
Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Deportes

VER Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025