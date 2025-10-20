Alianza Lima es uno de los clubes al que, tras el final de esta fecha 15 del Torneo Clausura 2025, le quedarán solo tres partidos más por jugar en este certamen corto. Los íntimos acaban de lograr un triunfazo de visita sobre Sport Huancayo, con lo cual llegaron a 14 encuentros jugados de los 17 que disputará en total.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito aún tiene chances mínimas de lograr el título, aunque mínimas dada la gran ventaja que le lleva Universitario de Deportes. Las esperanzas de los blanquiazules pasan por aprovechar al máximo posible los pocos cotejos que le restan y esperar que la 'U' y otros rivales, como Cusco FC y Sporting Cristal, entren en una crisis de resultados.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Así queda el fixture de Alianza Lima para el tramo final del Clausura 2025, incluido el choque reprogramado ante Los Chankas. Los íntimos descansarán dos veces, primero en la fecha 16 por la programación original de la Liga 1, y luego por la fecha 18, debido a que su rival para esa jornada era Deportivo Binacional, que fue excluido del campeonato por disposición del Poder Judicial.

Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar | viernes 31 de octubre

Fecha 9: Los Chankas vs Alianza Lima | miércoles 5 de noviembre

Fecha 19: Alianza Lima vs UTC | pendiente de programación.

¿Cómo va Alianza Lima en la Liga 1 2025?

Con los 3 puntos obtenidos ante el Rojo Matador, Alianza llegó a las 24 unidades en la tabla del Torneo Clausura y se ubica en el tercer puesto. En el acumulado, suma 61 puntos y está en el segundo lugar.

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón?

Para ser campeón del Clausura, el club blanquiazul debe ganar todo lo que le queda y esperar que la 'U' sume, como máximo, solo dos puntos más. Además, Cusco FC no debe conseguir más de seis puntos y Cristal no más de 10.

En caso de que no se dé este escenario, Alianza todavía podrá pelear por el título nacional siempre que cualquier otro club que no sea Universitario gane el Clausura. Para clasificar a los playoffs, a los victorianos les bastará con quedar entre los cuatro mejores de la tabla acumulada.