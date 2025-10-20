Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

Alianza Lima sufrió más de la cuenta, pero se llevó un importante triunfo ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules cumplieron la tarea y ahora deben esperar una serie de resultados para seguir peleando en el último certamen de la temporada. El triunfo llegó gracias a las atajadas del arquero Guillermo Viscarra y a la experiencia de la dupla ofensiva.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos firmaron el 2-0 para mantener la ilusión en La Victoria. Además, Néstor Gorosito renovó contrato con el club aliancista y seguirá al mando del popular club de la Liga 1. Justamente, Jesús Castillo felicitó la decisión que tomó la directiva de Alianza Lima.

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

"Son tres puntos importantes para muestras aspiraciones, vamos a seguir peleando para seguir en la lucha por el Torneo Clausura. Nosotros estamos mentalizados en poder sacar estos partidos adelante, al igual que el 'profe'. Muy feliz por él también, de que pueda seguir con nosotros", reveló el jugador de Alianza Lima en Latin Media.

Por otro lado, Castillo reconoce la intensa rivalidad en su puesto, ya que futbolistas como Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui han ocupado posiciones destacadas a lo largo de la mayor parte del campeonato. "Hay grandes jugadores, todos se preparan para jugar, todos tienen que sacar lo mejor de sí para ayudar al equipo. Yo estoy preparado para cuando me toque"

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su renovación?

El técnico aliancista asombró con su delcaración. "Yo no entro mucho al circo. Pertenezco al espectáculo, pero no al circo. Se han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro y de los jugadores. Seguramente esta semana que viene se anunciará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Así que la semana que viene seguro se anunciará", reveló en L1 MAX.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Así queda el fixture de Alianza Lima para el tramo final del Clausura 2025, incluido el choque reprogramado ante Los Chankas. Los íntimos descansarán dos veces, primero en la fecha 16 por la programación original de la Liga 1, y luego por la fecha 18, debido a que su rival para esa jornada era Deportivo Binacional, que fue excluido del campeonato por disposición del Poder Judicial.



