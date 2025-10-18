Ya van 28 de 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026. Conoce quiénes se han anotado en la fiesta del fútbol

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se realizará en tres países en simultáneo: Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de un torneo que además tiene la particularidad de jugarse con 48 selecciones, divididos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La inauguración de la máxima fiesta del balompié se llevará a cabo en el Estadio Azteca el 11 de junio y la Selección de México será la responsable de disputar el primer partido. El mismo concluirá el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

De momento son 28 las selecciones que entonarán a todo pulmón su himno nacional dentro de uno de los 16 escenarios confirmados para esta cita. Estados Unidos albergará la mayoría de encuentros con 11: MetLife Stadium (Nueva Jersey), Mercedes-Benz Stadium (Georgia), AT&T Stadium (Texas), Arrowhead Stadium (Missouri), Lumen Field (Washington), Levi’s Stadium (California), Hard Rock Stadium (Florida), Gillette Stadium (Massachusetts), NRG Stadium (Texas), SoFi Stadium (California) y Lincoln Financial Field (Pensilvania). Mientras que, en el país de los tacos, el Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio BBVA (Monterrey) y Estadio Akron (Guadalajara) han sido los elegidos. Yendo un poco más al norte, en Canadá el BMO Field (Toronto) y el BC Place (Vancouver) albergarán algunos compromisos.

En Sudamérica los 6 clasificados de manera directa se definieron en setiembre último. La tabla dejó a Argentina (actual campeón) como líder, seguido de Ecuador, que incluso empezó las Eliminatorias con -3 puntos debido a la sanción por el caso Byron Castillo. En tercera casilla se ubicó Colombia y detrás Uruguay, Brasil y Paraguay. El medio boleto fue para Bolivia.

El primer país que consiguió su pase para esta nueva Copa del Mundo fue Japón en marzo pasado. El cuadro nipón le ganó 2-0 a Bahréin con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo y quedaron primeros en el Grupo C de las Eliminatorias de Asia: 6 triunfos, un empate, 24 goles a favor y apenas 1 en contra fueron los números de un equipo que espera dar la sorpresa.

Los demás clasificados del continente asiático son: Irán, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Uzbekistán y Australia. Recordemos que el cuadro de los “Socceroos” se paseaban contra selecciones de Oceanía por lo cual solicitaron a la FIFA medirse contra equipos de mayor peso, algo que los beneficiaría en su juego y aumentar sus chances de jugar de conseguir un boleto a los Mundiales. El máximo ente del fútbol aceptó la propuesta en el 2005, aunque recién pudieron jugar las Eliminatorias de Asia para el proceso de Sudáfrica 2010.

Mientras tanto, en África el certamen clasificatorio también concluyó con plazas aseguradas para: Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica. Siendo Marruecos y Túnez los primeros en ingresar. Aún resta un pase que se definirá entre Gabón vs. Nigeria y Camerún vs. República Democrática del Congo en una semifinal que se disputará en noviembre. La final será entre ambos ganadores que pelearán por ese medio cupo.

En Oceanía, Nueva Zelanda aseguró la única plaza directa, dejando a Nueva Caledonia como la selección que estará en la repesca con la esperanza de lograr su primera participación en una Copa del Mundo absoluta.

En la Concacaf, los tres anfitriones ya están clasificados de manera automática. El resto de las selecciones de la región sigue en competencia por los tres cupos directos y un lugar en repesca que completarán la representación norteamericana.

En Europa el primero en poner su rúbrica fue Inglaterra, que de la mano de Harry Kane tuvieron una exitosa jornada doble luego de derrotar 3-0 a Gales, y, como visitante, golearon 5-0 a Letonia. De esta forma, a falta de dos fechas para el cierre del Grupo K, el seleccionado inglés aseguró una de las 16 plazas.

La fiesta está por comenzar y el sorteo oficial de la fase de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. Ese día se definirán los 12 grupos de cuatro selecciones, donde los dos mejores de cada serie, -más los ocho mejores terceros equipos-, clasificarán a los 16vos de final. Hasta llegar a los octavos, cuartos, semis y final. ¡Que empiece a rodar el balón!