Deportes
España y Portugal caminan firmes rumbo al Mundial 2026

"La Roja" venció 2-0 a Georgia; mientras que los “Lusos” sufrieron para superar por la mínima diferencia a Irlanda (1-0) por las Eliminatorias Europeas.

Celebración española ante Georgia.
Celebración española ante Georgia. | SEFútbol

Mundial a la vista. España sigue a paso firme su travesía en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 después de tres jornadas disputadas. “La Roja” hizo su tarea en Elche y derrotó a Georgia (2-0) en un partido donde fallaron innumerables ocasiones de gol.

El equipo de Luis de la Fuente controló el partido de inicio a fin, sin ninguna incomodidad por parte de los georgianos, que tuvieron en su golero Giorgi Mamardashvili una de las figuras, evitando la caída de su arco y una goleada que pudo ser histórica.

Recién sobre los 24 minutos, España pudo romper el cero tras una jugada orquestada por Pedri, quien envió un balón envenenado al área para Robin Le Normand asistiendo a Yéremy Pino para empujar la ‘redondita’ y enviarla al fondo.

En la siguiente acción Mamardashvili se convirtió en villano al cometer una falta dentro del área que fue pitada penal. El “Tiburón” Ferrán Torres (29’) se paró frente a la pelota, pero el ‘1’ dijo que no al atajar el remate. El 1-0 era poco premio para España que tuvo 11 remates totales y un 81  % la posesión del juego.

En el complemento el palo también jugó en favor de Georgia, pero ya nada más pudo hacer cuando Mikel Oyarzabal (64’) cobró un tiro libre y mandó un ‘bombazo’ que rompió el arco visitante. El 2-0 no se movió gracias a Mamardashvili y España sigue de líder en el Grupo E con 9 puntos.

Portugal sufrió

La selección de Portugal también sumó una sufrida victoria gracias a Rubén Neves (90’ +1) en el último suspiro sobre Irlanda (1-0) y llegar a las 9 unidades en el Grupo F, donde es líder. Cristiano Ronaldo (75’) falló un penal.

