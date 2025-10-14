HOYSuscripcion LR Focus

El insólito caso de la peor selección FIFA que necesita ser goleada para mantener viva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

San Marino, con solo tres triunfos en 219 partidos, podría clasificar al repechaje europeo si es goleado por Rumanía, lo que representaría un hecho bastante inusual.

La selección de San Marino se ubica en la última posición del grupo H de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.
La selección de San Marino se ubica en la última posición del grupo H de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. | Foto: composición LR/Marca

Las eliminatorias europeas están en la recta final y el panorama, poco a poco, comienza a esclarecerse con las selecciones ya clasificadas. En ese sentido, existe un caso insólito: aunque este país europeo tiene una chance remota, las posibilidades de que clasifique al Mundial 2026 siguen latentes, ya que debe darse una combinación de resultados para que ello ocurra.

Se trata de la selección de San Marino. Este combinado europeo ocupa el último puesto del ranking FIFA y registra apenas tres triunfos en 219 partidos oficiales, todos ante el mismo rival: Liechtenstein. Este pequeño país del viejo continente necesita ser goleado de forma categórica para aspirar a una clasificación al Mundial 2026, lo que convierte esta situación en un hecho sin precedentes en las eliminatorias europeas.

San Marino mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026 tras un buen desempeño en la liga D de la Nations League:

San Marino mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026 tras un buen desempeño en la liga D de la Nations League: Foto: @fsgc_official

PUEDES VER: ¡Histórico! San Marino, la peor selección del mundo, ganó tras 20 años y cortó la racha más larga sin victorias

lr.pe

El as bajo la manga que tiene San Marino para seguir soñando con la clasificación al mundial

Esta posibilidad latente se debe a que San Marino quedó en el primer lugar del grupo 1 de la Liga D de la Nations League, superando a selecciones como Gibraltar y Liechtenstein. Gracias a su desempeño en este último certamen, la 'Serenissima' mantiene chances de clasificación, ya que obtuvo el 14.° mejor rendimiento del torneo por cantidad de puntos, lo que le permitiría acceder al repechaje interno europeo.

El escenario que tiene San Marino sobre la mesa consiste en ser goleado en su último encuentro frente a Rumanía. Sin embargo, también depende de otro factor importante: al menos seis selecciones, entre Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte y Moldavia, deben quedar como líderes o escoltas en sus respectivos grupos.

PUEDES VER: San Marino hizo historia: ganó 3-1 a Liechtenstein y ascendieron en la UEFA Nations League

lr.pe

Si este escenario se concreta, San Marino podrá disputar el repechaje europeo a 180 minutos (una semifinal y, si la gana, una final también a partido único), lo que le daría una posibilidad real de lograr una histórica clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Cómo le está yendo a San Marino en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026?

El camino del seleccionado sanmarinense en el grupo H rumbo al Mundial 2026 no ha sido favorable, ya que perdió sus siete partidos, encajó 32 goles y apenas convirtió una vez, quedando en la última posición de su grupo sin ningún punto. Este país, ubicado dentro del territorio italiano, se enfrentará en noviembre, como visitante, a Rumanía, selección que marcha en el tercer lugar con 10 puntos y que buscará alcanzar la segunda posición, actualmente ocupada por Bosnia, que suma 13 unidades en seis encuentros.

En caso de sufrir una goleada ante Rumanía, San Marino contribuiría a que el conjunto rumano mantenga su sueño de clasificar al Mundial 2026 por diferencia de goles. Esto también favorecería a la 'Serenissima', ya que permitiría liberar un cupo entre los clasificados por la vía de la UEFA Nations League.

