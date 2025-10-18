Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más reconocidos del continente. Más allá de su exitoso paso como técnico de la selección peruana, con la que logró una histórica clasificación al Mundial Rusia 2018, el popular 'Tigre' tuvo una destacada etapa como futbolistas por clubes como Boca Juniors, River Plate y América de Cali.

En ese sentido, al estratega le consultaron sobre la visión que se tiene sobre los jugadores argentinos y el éxito que tiene en otros países.

Ricardo Gareca sobre por qué nadie soporta a los jugadores argentinos

"(...) El jugador argentino es ganador, sale a triunfar y lo hace en cualquier liga. Acepta cualquier desafío. Somos así. Los argentinos, en el trabajo que quieras, somos tipos con mezcla europea, italiana, española... Somos gente que no nos callamos, con una determinada personalidad, a veces somos soberbios", manifestó en diálogo con el periodista Mario Cordo.

Ricardo Gareca indicó que la personalidad de los argentinos genera mucha antipatía; sin embargo, sorprendió al mencionar que los peruanos son los que más estima les tienen.

"Te diría que en toda América no nos quiere nadie. Los que más nos quieren son los peruanos, luego los colombianos. Por ahí los paraguayos que trabajan con nosotros, pero no creas que muchos más nos quieren. Tenemos motivos para que no nos quiera, muchas veces miramos a todos desde arriba, tenemos que hacernos cargo de eso", indicó.

"Creo que, más allá de esa soberbia que tenemos, somos un pueblo solidario, que le abre las puertas a todo el mundo. Gente que, cuando va a otro país, sale a triunfar y deja huellas. Llega un momento que nos reconocen o nos quieren por nuestro comportamiento o el profesionalismo nuestro", concluyó.

¿Ricardo Gareca volverá a la selección peruana?

Hace algunas semanas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, fue claro al descartar un posible regreso del 'Tigre' a banquillo de la selección peruana. El directivo remarcó que el técnico de 67 años no se ajusta al perfil que buscan.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", reveló en diálogo con L1 MAX.

¿Qué selecciones dirigió Ricardo Gareca?

A lo largo de su trayectoria, Ricardo Gareca tuvo la oportunidad de dirigir a las selecciones de Perú y Chile. Con la Bicolor consiguió una clasificación al Mundial 2018 y el subcampeonato de la Copa América 2019, mientras que con los sureños fue muy cuestionado tras no lograr el pasaje al Mundial 2026.