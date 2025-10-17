Real Madrid - Getafe por LaLiga: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido por la fecha 9

Este domingo 19 se vivirá un gran partidazo por la fecha 9 de LaLiga española, donde el Real Madrid visitará al Getafe en el estadio Coliseum. El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana) y podrá verse por la señal de DirecTV y vía streaming a través de DGO. Además, La República Deportes transmitirá el minuto a minuto de este emocionante duelo.

Después de su reciente victoria, el equipo visitante intentará sumar otro triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla, mientras que el conjunto local, que viene de una derrota, buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos.

¿En qué canal transmitirán Real Madrid contra Getafe por LaLiga?

En Perú, el encuentro se podrá ver por la señal de DirecTV desde las 2.00 p.m. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid versus Getafe?

Argentina: DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Disney+

Chile: DGO

Colombia: DGO

Ecuador: DGO

Perú: DGO

Uruguay: DGO

Venezuela: DGO, Inter

Próximos partido del Real Madrid

Champions League – Fase de liga

22 de octubre – 2:00 p. m.: Real Madrid vs Juventus

LaLiga EA Sports

26 de octubre – 10:15 a. m.: Real Madrid vs Barcelona

1 de noviembre – 3:00 p. m.: Real Madrid vs Valencia

Próximos partidos de Getafe

LaLiga EA Sports

25 de octubre – 11:30 a. m.: Athletic Club vs Getafe

Copa del Rey