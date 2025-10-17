HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Real Madrid - Getafe por LaLiga: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido por la fecha 9

Real Madrid busca sumar otra victoria tras su reciente triunfo, mientras Getafe intentará aprovechar su condición de local para escalar en la tabla.

Real Madrid vs Getafe este domingo 19. Foto: composición LR/Jude Bellinghan/Borja Mayoral
Real Madrid vs Getafe este domingo 19. Foto: composición LR/Jude Bellinghan/Borja Mayoral

Este domingo 19 se vivirá un gran partidazo por la fecha 9 de LaLiga española, donde el Real Madrid visitará al Getafe en el estadio Coliseum. El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana) y podrá verse por la señal de DirecTV y vía streaming a través de DGO. Además, La República Deportes transmitirá el minuto a minuto de este emocionante duelo.

Después de su reciente victoria, el equipo visitante intentará sumar otro triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla, mientras que el conjunto local, que viene de una derrota, buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

lr.pe

¿En qué canal transmitirán Real Madrid contra Getafe por LaLiga?

En Perú, el encuentro se podrá ver por la señal de DirecTV desde las 2.00 p.m. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Chile: DIRECTV Sports Chile
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador
  • Perú: DIRECTV Sports Peru
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid versus Getafe?

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Brasil: Disney+
  • Chile: DGO
  • Colombia: DGO
  • Ecuador: DGO
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: DGO, Inter

PUEDES VER: Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

lr.pe

Próximos partido del Real Madrid

Champions League – Fase de liga

  • 22 de octubre – 2:00 p. m.: Real Madrid vs Juventus

LaLiga EA Sports

  • 26 de octubre – 10:15 a. m.: Real Madrid vs Barcelona
  • 1 de noviembre – 3:00 p. m.: Real Madrid vs Valencia

Próximos partidos de Getafe

LaLiga EA Sports

  • 25 de octubre – 11:30 a. m.: Athletic Club vs Getafe

Copa del Rey

  • 28 de octubre – 2:00 p. m.: Inter de Valdemoro vs Getafe
Notas relacionadas
El FC Barcelona pierde a Robert Lewandowski y no llegará al superclásico contra el Real Madrid

El FC Barcelona pierde a Robert Lewandowski y no llegará al superclásico contra el Real Madrid

LEER MÁS
El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en LaLiga con un 3-1 clave ante el Villarreal

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en LaLiga con un 3-1 clave ante el Villarreal

LEER MÁS
Real Madrid volvió al triunfo en LaLiga: derrotó 3-1 a Villarreal y recuperó el liderato de forma parcial

Real Madrid volvió al triunfo en LaLiga: derrotó 3-1 a Villarreal y recuperó el liderato de forma parcial

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Diego Rebagliati dio pistas del club de Lima que buscaría fichar a Christian Cueva para el 2026: "Hagan una deducción"

Diego Rebagliati dio pistas del club de Lima que buscaría fichar a Christian Cueva para el 2026: "Hagan una deducción"

LEER MÁS
Sporting Cristal se proclamó campeón de la Adidas Cup Lima 2025 sub 16: venció 1-0 a Rosario Central en la final

Sporting Cristal se proclamó campeón de la Adidas Cup Lima 2025 sub 16: venció 1-0 a Rosario Central en la final

LEER MÁS
‘Chiquito’ Flores confiesa que no sabía el significado de 'fair play' en partido entre Unión Comercio y César Vallejo en 2013: ''Me salió de la nada''

‘Chiquito’ Flores confiesa que no sabía el significado de 'fair play' en partido entre Unión Comercio y César Vallejo en 2013: ''Me salió de la nada''

LEER MÁS
Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

LEER MÁS
Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Deportes

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Jesús Castillo mantiene viva la ilusión tras el triunfo de Alianza Lima: “No perdemos la esperanza de llegar a la final”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025