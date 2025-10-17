Real Madrid - Getafe por LaLiga: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido por la fecha 9
Real Madrid busca sumar otra victoria tras su reciente triunfo, mientras Getafe intentará aprovechar su condición de local para escalar en la tabla.
Este domingo 19 se vivirá un gran partidazo por la fecha 9 de LaLiga española, donde el Real Madrid visitará al Getafe en el estadio Coliseum. El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana) y podrá verse por la señal de DirecTV y vía streaming a través de DGO. Además, La República Deportes transmitirá el minuto a minuto de este emocionante duelo.
Después de su reciente victoria, el equipo visitante intentará sumar otro triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla, mientras que el conjunto local, que viene de una derrota, buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos.
¿En qué canal transmitirán Real Madrid contra Getafe por LaLiga?
En Perú, el encuentro se podrá ver por la señal de DirecTV desde las 2.00 p.m. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela
¿Dónde ver ONLINE Real Madrid versus Getafe?
- Argentina: DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Disney+
- Chile: DGO
- Colombia: DGO
- Ecuador: DGO
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: DGO, Inter
Próximos partido del Real Madrid
Champions League – Fase de liga
- 22 de octubre – 2:00 p. m.: Real Madrid vs Juventus
LaLiga EA Sports
- 26 de octubre – 10:15 a. m.: Real Madrid vs Barcelona
- 1 de noviembre – 3:00 p. m.: Real Madrid vs Valencia
Próximos partidos de Getafe
LaLiga EA Sports
- 25 de octubre – 11:30 a. m.: Athletic Club vs Getafe
Copa del Rey
- 28 de octubre – 2:00 p. m.: Inter de Valdemoro vs Getafe