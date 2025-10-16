HOYSuscripcion LR Focus

Jairo Concha suena en Juventus: volante de Universitario se volvió tendencia en TikTok con la frase "No me dejen patear"

La frase "No me dejen patear" del volante de Universitario ha cruzado fronteras y ahora es parte de un trending audio en la popular red social utilizado e incluso fue utilizado por Juventus.

Jairo Concha llegó a Juventus por popular frase. Foto: Lr/L1 MAX
Jairo Concha llegó a Juventus por popular frase. Foto: Lr/L1 MAX

Jairo Concha está en el mejor momento de su carrera e incluso fue convocado a la selección peruana de fútbol y es el volante más valioso de la Liga 1. El espectacular golazo de larga distancia ante Melgar, en la UNSA de Arequipa, se viralizó y llegó a la Juventus.Sin duda, el futbolista ‘crema’ deslumbró con su importante anotación en el Torneo Clausura y popularizó la frase: "No me dejen patear".

El centrocampista de Universitario se consolidó como uno de los mejores asistidores y rematadores del equipo. Concha suele disparar de larga distancia sin importar el rival, ya que también firmó un golazo contra River Plate en el Monumental de Argentina por la Copa Libertadores.

La frase de Jairo Concha llegó al TikTok de Juventus en la Serie A

El vigente campeón de la Liga 1 sorprendió con un potente bombazo ante Melgar por el Torneo Clausura 2025. El golazo se viralizó por la técnica del jugador y la frase "No me dejen patear". Sin embargo, pocos esperaban que cruce la frontera y llegue a Europa. El audio fue usado por la poderosa Juventus, campeona de la Serie A, en la cuenta oficial de Tik Tok.

Además, la poderosa Juventus puso el audio de Jairo Concha acompañado con los goles del histórico Carlos Tévez. El exfutbolista argentina uso la '10' y fue considerado uno de los mejores delanteros de la Serie A. Ambas figuras tienen en común el remate de larga distancia. Rápidamente, el clip generó diversas reacciones en la famosa red social por los hinchas de Universitario y fanáticos del fútbol.

Jairo Concha es tendencia en diversos equipos internacionales

La Liga 1 también se sumo al 'challenge' al difundir un video que reúne a destacados clubes de México, Ecuador, Uruguay e Italia que han incorporado el audio de Jairo Concha. En esta publicación, se invitó a otros equipos a unirse a esta tendencia que ha cobrado fuerza." ¿Ya te sumaste al trend del momento? ¡No me dejen patear!”, comunicó la cuenta oficial del torneo peruano.

