Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Deportes

El FC Barcelona pierde a Robert Lewandowski y no llegará al superclásico contra el Real Madrid

Accidentado comienzo de temporada del cuadro catalán, que ya suma 8 jugadores lesionados.

Robert Lewandowski lesionado.
Robert Lewandowski lesionado. | AFP

Esta jornada de Eliminatorias Europeas no le vino nada bien al FC Barcelona, que en los próximos días tendrá duros duelos y enfrentará al Girona por LaLiga (sábado 18/10), al Olympiacos por la Champions League (martes 21/10) y cierra el mes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (domingo 26/10).

El elenco catalán perdió por las próximas 4 o 6 semanas a su atacante Robert Lewandowski debido a una rotura muscular del bíceps femoral izquierdo y se suma así a la larga lista de jugadores lesionados en la temporada que recién empieza.

El golero Marc Ter Stegen fue el primero en caer por molestias lumbares. De ahí el propio atacante polaco regresó de la gira asiática con una dolencia en el bíceps femoral izquierdo, el cual se ha roto este mes; sin embargo, se recuperó y continuó jugando normal. Otro que cayó afectado en esta jornada doble es Dani Olmo (ausente entre 2 y 3 semanas) por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Ferran Torres también regresó ‘tocado’ con España, pero por ahora se libra de lesión.

Los otros elementos con los que Hansi Flick no puede contar son: Gavi (operado por una lesión en el menisco derecho), Raphinha (lesión de bíceps femoral derecho) y Joan García (operado por una lesión en el menisco izquierdo).

Eso sí, no todo son malas noticias, ya que Lamine Yamal y Fermín López han entrenado con normalidad y pueden volver este sábado. Eso sí, estarán en el banco de suplentes.

