Deportes

Barcelona vs Girona EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 9 de LaLiga EA Sports?

En el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona recibe al Girona con la necesidad de ganar para meterle presión al Real Madrid en la cima de LaLiga 2025-2026.

Barcelona y Girona jugarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/Betsy de los Santos
Barcelona y Girona jugarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/Betsy de los Santos

Barcelona vs Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El encuentro entre los blaugranas y los albirrojos se disputará en el estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los dirigidos por Hansi Flick marchan en la segunda posición con 19 puntos. Por ello, deben vencer al Girona para meter presión al Real Madrid, actual líder con dos unidades de diferencia. Por su parte, Girona pasa por un momento catastrófico, ya que solo tiene 6 puntos en 8 jornadas disputadas.

Barcelona vs Girona: ficha del partido

PartidoBarcelona vs Girona
¿Cuándo?Sábado 18 de octubre del 2025
¿A qué hora?9.15 a. m.
¿En qué canal?ESPN
¿Dónde?Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juega Barcelona vs Girona?

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona versus Girona por la novena jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m.

  • México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Girona?

El canal de TV para ver el Barcelona versus Girona será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.

  • Argentina: ESPN, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV
  • España: Movistar+, LaLiga TV, DAZN

¿Dónde ver Barcelona vs Girona online?

El encuentro entre Barcelona y Girona se podrá ver en línea a través de la plataforma Disney Plus. Si no cuentas con acceso a este servicio, otra alternativa es seguir el minuto a minuto gratuito disponible en la cobertura digital de La República Deportes.

Posibles alineaciones Barcelona vs Girona

  • Barcelona: Szçzesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Alejandro Balde, Dro, Bardghji; Marcus Rashford
  • Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Witsel, Solís; Joel Roca, Vanat, Asprilla.
