Universitario se ilusiona con el tricampeonato por la gran diferencia de puntos que sacó a sus principales perseguidores en la tabla de posiciones y el buen fútbol que viene mostrando. Además, Jorge Fossati recibió la una buena noticia para reforzar la zona de volantes del bicampeón del fútbol peruano. Horacio Calcaterra fue dado de alta y estará disponible para la recta final del Torneo Clausura 2025.

Calcaterra no juega con la ‘U’ desde el 20 de septiembre, fecha en la que participó en la victoria 2-1 sobre UTC en Trujillo. Justamente, en ese duelo ingresó en reemplazo de Martín Pérez Guedes y disputó casi la totalidad del segundo tiempo. Sin embargo, horas después se confirmó que presentaba molestias físicas, un inconveniente que lo ha mantenido alejado del campo durante casi un mes.

¿Qué partidos podrá jugar Horacio Calcaterra con Universitario?

Jorge Fossati tapó bien la ausencia de Calcaterra y su regreso le dará mejor conducción al centro del campo. 'Calca' recibió el alta médica e incluso ya se encuentra entrenando con normalidad en Campo Mar. De esta forma, el futbolista de 36 años será convocado en los próximos partidos de Universitario de Deportes. El 'Nono' tendrá que decidir si arranca en el once titular o lo mantiene en el banco de suplentes.

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

¿Cuándo juega Universitario y Sporting Cristal por Torneo Clausura?

Sporting Cristal decidió cambiar su sede para recibir a Universitario de Deportes. El equipo comandado por Paulo Autuori será local en el Estadio Nacional de Lima. El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre.

¿Qué necesita Universitario para proclamarse campeón?

Debido a la gran diferencia que le lleva a Cusco FC en la tabla de posiciones, al conjunto estudiantil le basta con ganar tres de sus cinco partidos restantes para, sin necesitar resultados de otros clubes, asegurar el título del Clausura y, por consiguiente, el tricampeonato nacional.