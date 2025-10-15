Universitario de Deportes continúa para volver a la acción luego de la breve pausa por la fecha FIFA 2025. Si bien los cremas iban a enfrentarse a Sporting Cristal hoy, miércoles 15 de octubre, la Liga 1 decidió cambiar la fecha del cotejo debido a la falta de garantías. Con la nueva programación, muchos hinchas se preguntan si la 'U' puede lograr el tan ansiado tricampeonato ante uno de sus clásicos rivales.

El equipo comandado por Jorge Fossati es el único líder e invicto en el Torneo Clausura 2025. Los merengues lograron sacarle 7 unidades de diferencia a Cusco FC, su más cercano perseguidor.

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal?

A falta de 15 puntos en disputa, Universitario tiene la posibilidad de levantar el tricampeonato ante Sporting Cristal; sin embargo, para que esto ocurra tendrán que darse una serie de resultados.

Universitario debe ganar sus próximos 2 partidos (Ayacucho FC y Sporting Cristal) y que Cusco FC pierda ante Cienciano.

De producirse este escenario, el elenco estudiantil será inalcanzable para el conjunto imperial y sus más cercanos perseguidores a falta de 3 fechas para culminar el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario de Deportes registra 30 unidades y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 30 12 9 3 0 23 8 +15 2 Cusco FC 23 12 7 2 3 19 11 +8 3 Deportivo Garcilaso 21 13 5 6 2 17 16 +1 4 ADT 21 13 6 3 4 17 17 0 5 Sporting Cristal 19 11 5 4 2 20 8 +12 6 FBC Melgar 18 13 4 6 3 18 13 +5 7 Alianza Lima 18 12 5 3 4 18 14 +4 8 Cienciano 18 12 5 3 4 18 15 +3 9 Alianza Atlético 16 12 4 4 4 11 8 +3 10 Comerciantes Unidos 16 12 4 4 4 14 17 -3 11 Sport Huancayo 15 13 4 3 5 23 22 +1 12 Atlético Grau 15 12 4 3 5 16 15 +1 13 Los Chankas 15 11 3 4 4 14 24 -10 14 Alianza Universidad 13 12 4 1 7 14 24 -10 15 Sport Boys 12 12 3 3 6 10 16 -6 16 Juan Pablo II 11 12 2 5 5 9 15 -6 17 Ayacucho FC 11 12 3 2 7 10 19 -9 18 UTC 6 12 1 3 8 9 18 −9 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

¿Qué partidos le faltan a Universitario en el Torneo Clausura?

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

Partidos restantes de Cusco FC en el Torneo Clausura