Fútbol Peruano

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

Con el cambio de fecha para el Universitario vs. Sporting Cristal, existe la incertidumbre sobre si los dirigidos por Jorge Fossati podrían levantar el tricampeonato ante uno de sus clásicos rivales.

Universitario de Deportes se encuentra invicto en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Liga 1
Universitario de Deportes se encuentra invicto en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Liga 1

Universitario de Deportes continúa para volver a la acción luego de la breve pausa por la fecha FIFA 2025. Si bien los cremas iban a enfrentarse a Sporting Cristal hoy, miércoles 15 de octubre, la Liga 1 decidió cambiar la fecha del cotejo debido a la falta de garantías. Con la nueva programación, muchos hinchas se preguntan si la 'U' puede lograr el tan ansiado tricampeonato ante uno de sus clásicos rivales.

El equipo comandado por Jorge Fossati es el único líder e invicto en el Torneo Clausura 2025. Los merengues lograron sacarle 7 unidades de diferencia a Cusco FC, su más cercano perseguidor.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal?

A falta de 15 puntos en disputa, Universitario tiene la posibilidad de levantar el tricampeonato ante Sporting Cristal; sin embargo, para que esto ocurra tendrán que darse una serie de resultados.

  • Universitario debe ganar sus próximos 2 partidos (Ayacucho FC y Sporting Cristal) y que Cusco FC pierda ante Cienciano.

De producirse este escenario, el elenco estudiantil será inalcanzable para el conjunto imperial y sus más cercanos perseguidores a falta de 3 fechas para culminar el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario de Deportes registra 30 unidades y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Deportivo Garcilaso21135621716+1
4ADT211363417170
5Sporting Cristal1911542208+12
6FBC Melgar18134631813+5
7Alianza Lima18125341814+4
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys12123361016-6
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000

PUEDES VER: Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

Programación actualizada del Cristal vs Universitario. Foto: Liga 1

Programación actualizada del Cristal vs Universitario. Foto: Liga 1

¿Qué partidos le faltan a Universitario en el Torneo Clausura?

  • Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
  • Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
  • Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
  • Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

Partidos restantes de Cusco FC en el Torneo Clausura

  • Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre
  • Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre
  • Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación
  • Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación.
